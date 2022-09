Ponte Vasco da Gama. Trânsito condicionado para veículos pesados na próxima semana

Entornointeligente.com /

A Ponte Vasco da Gama vai estar, de segunda a sexta-feira da próxima semana, entre as 22h e as 6h encerrada ao tráfego de veículos pesados.

Num comunicado esta quarta-feira divulgado, lê-se que o «procedimento decorre da necessidade de verificações no âmbito dos trabalhos a decorrer nesta ponte».

Como alternativa, poderá ser usada a Ponte 25 de Abril, cumprindo as restrições impostas, nomeadamente no que toca ao transporte de matérias perigosas (permitidos apenas entre as 2h00 e as 5h00).

Os restantes veículos podem circular, respeitando as condições existentes no local.

LINK ORIGINAL: iOnline

