Ponte inaugurada por Putin é alvo anunciado por Kiev   

Volodymyr Zelensky recebe António Guterres e Recep Tayyip Erdogan em Lviv horas depois de ter avisado os compatriotas para se afastarem de bases militares e paióis russos, uma mensagem de ânimo aos compatriotas na senda das explosões ocorridas na Crimeia em alvos do ocupante, enquanto o seu conselheiro dá indicações de que a ponte que liga a Crimeia à Rússia está na lista dos alvos. Nas conversações entre o presidente ucraniano, o secretário-geral das Nações Unidas e o presidente turco temas como o acordo sobre o desbloqueio do Mar Negro, a central nuclear de Zaporíjia ou a «solução política» do conflito farão parte da agenda.

Horas depois de duas instalações militares na Crimeia terem sido atingidas, o presidente ucraniano agradeceu àqueles «que se opõem aos ocupantes», tendo exortado os ucranianos a afastarem-se das bases e dos paióis, e acrescentado que as explosões podem ter várias causas. «Mas todas elas significam a mesma coisa: a destruição da logística dos ocupantes, das suas munições, de equipamento militar e outro, e de postos de comando, salva a vida do nosso povo», disse.

O Ministério da Defesa russo atribuiu a responsabilidade das explosões no paiol na região de Dzhankoi a «sabotagem». Kiev não confirmou de forma oficial, mas fontes anónimas confirmaram a autoria do ataque. Além da mensagem encorajadora em forma de aviso por parte de Zelensky, o seu conselheiro Mykhailo Podolyak apelou para que a ponte que liga a Crimeia à região de Krasnodar, na Rússia, através do estreito de Kerch, fosse «desmantelada». «Não importa como, de forma voluntária ou não», escreveu no Twitter.

Subscrever A construção, inaugurada em 2018 com Vladimir Putin a conduzir um camião, é na realidade uma ponte dupla paralela (rodoviária e ferroviária) e o símbolo máximo da anexação da Crimeia pelo regime russo. Podolyak recordou que a ponte é «um objeto ilegal, cuja construção não foi autorizada pela Ucrânia», ou seja, é um alvo militar legítimo.

Ao The Guardian , o conselheiro presidencial que liderou a equipa de negociações com a Rússia na Turquia, em março, explicou o que se pretende com estes ataques. «A nossa estratégia é destruir a logística, as linhas de abastecimento, os paióis e outras infraestruturas militares. É criar o caos dentro das suas próprias forças», referindo-se aos russos.

O conselheiro de Zelensky abre o jogo e diz que o objetivo é «criar o caos» dentro das forças russas com a destruição da logística e das instalações militares.

Podolyak disse ainda que esta contraofensiva poderá continuar nestes moldes nos próximos dois, três meses, embora volte a dizer que para a estratégia ter sucesso é necessário que as fileiras ucranianas recebam muito mais sistemas de lançamento múltiplo de mísseis do que os cerca de 20 que têm de momento. Em tal cenário, argumenta, o invasor ficaria em «escassez de suprimentos e de munições», tal como aconteceu na falhada invasão a Kiev. Esta, recorde-se, foi desencadeada a partir da Bielorrússia.

Com as posições russas estagnadas no leste e no sul, o comandante das Forças Armadas Valery Zaluzhny aponta para o perigo oriundo do norte, ou seja, do país controlado por Alexander Lukashenko. Em concreto, sobre a recente chegada de um grande número de sistemas de mísseis terra-ar, incluindo o S-400, em Zyabrovka, uma base aérea a pouco mais de 20 quilómetros da fronteira. Já os serviços secretos militares ucranianos mostram-se apreensivos quanto ao futuro próximo. «Vai haver uma situação muito tensa em toda a frente», previu Andrii Yusov em conferência de imprensa.

Enquanto as forças russas continuam a bombardear cidades como Kharkiv – causando três mortos -, Odessa ou Mykolaiv, o exército ucraniano anunciou a destruição de uma base militar em Nova Kakhovka, na região de Kherson, e com ela a morte de pelo menos 12 militares russos. Em Moscovo foi noticiada a substituição do comandante da frota do Mar Negro: Igor Osipov dá lugar a Viktor Sokolov no que é a exoneração de patente mais elevada desde o início da «operação especial».

«Solução política» Na agenda do encontro de hoje entre Zelensky, Guterres e Erdogan em Lviv está a discussão do acordo entre russos, ucranianos e turcos, sob os auspícios da ONU, para a normalização do tráfego marítimo de alimentos no Mar Negro. Também vai ser discutida a situação na central nuclear de Zaporíjia, ocupada pela Rússia, e onde Kiev e Moscovo acusam mutuamente de bombardeamentos. Depois de Guterres ter instado o acesso de inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica, o secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg disse o mesmo na quarta-feira.

No encontro dos três líderes, Guterres também falará sobre «a necessidade de uma solução política» para a guerra, adiantou o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric. O português também vai visitar Odessa, onde se situa um dos três portos ucranianos em atividade. No sábado, segue para Istambul, onde visitará o centro que coordena o transporte marítimo do Mar Negro.

