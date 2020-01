Pompeo discutirá con Guaidó presencia de Hezbolá en Venezuela (Tareck pidiendo tiempo en 3, 2, 1â¦)

Entornointeligente.com /

La preocupación de Estados Unidos por la presencia de grupos terroristas, como el Eln, las Farc o el Hezbolá en Venezuela será el énfasis que tendrá la 3.ª Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo que se realizará este lunes en Colombia.

Redacción Venezuela Al Día

La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a Colombia tiene una alta relevancia, ya que se tratará la lucha contra el terrorismo y la crítica situación de Venezuela por cuenta de la dictadura de Nicolás Maduro.

El presidente Iván Duque ha resaltado la importancia del encuentro y ha dicho que los países que enfrentamos “ese flagelo queremos tener cada vez mayor coordinación, más herramientas, más instrumentos”.

La lucha contra el régimen de Maduro ha sido uno de los compromisos de Estados Unidos con la región, por ello, la reunión contará con la presencia del presidente (E) Juan Guaidó.

Tareck, el ministro terrorista

Estados Unidos incluyó al funcionario del régimen Tareck El Aissami en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por sus siglas en inglés.

De acuerdo con el aviso publicado el 31 de Julio del 2019, El Aissami es buscado por sus vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo se sentirá ahora que el país estadounidense se enfocará en la eliminación de la presencia de grupos terroristas dentro de Venezuela?

#MostWantedWednesday Have you seen this #mostwanted #fugitive ? He's wanted for international narcotics trafficking. https://t.co/mH0f1lVG0Q pic.twitter.com/cHmCEK5Vmt

— ICE (@ICEgov) July 31, 2019

Según el ICE, El Aissami “facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela”, agregó el aviso citando a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que ya había sancionado a El Aissami en 2017.

Con información de El Tiempo

Cargando…

LINK ORIGINAL: Venezuela Al Dia

Entornointeligente.com