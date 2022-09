«Pombero» causa susto en Itá Enramada y se vuelve viral

Entornointeligente.com /

Varios conductores llegaron a ser víctimas de robo -principalmente de sus celulares- mientras se encontraban en sus vehículos , sea al esperar la luz verde del semáforo o incluso durante una fila. En la mayoría de estos casos, los delincuentes aprovechan que el automóvil no está en movimiento y con las ventanillas bajadas o abiertas.

Ahora, en la red social Twitter es «viral» el caso que afectó a la comunicadora Gisella Cassettai , quien compartió su relato sobre lo que le ocurrió en la Avda. Félix Bogado.

Según relató Cassettai, la semana pasada, mientras se encontraba en un semáforo sobre la citada avenida, escuchó unos ruidos que vinieron desde un yuyal y seguidamente estaba un hombre metiendo la mano dentro de su automóvil para sustraerle el celular.

Continuando con su recuento, la comunicadora manifestó que esto ocurrió a las 18:30, cuando aún «todavía había gente por todos lados» y esta persona -que sería un joven de unos 20 años, según estimó- que intentó robarle actuó con otro con un cómplice que le esperaba en una motocicleta.

Ante esto, la mujer gritó y no llegó a ser despojada de su teléfono, reiteró.

Las «zonas rojas» Ante la viralización de su caso en la red social Twitter, varios internautas acompañaron con testimonios sobre «zonas rojas» donde se registraron casos similares:

«Horrible, mantener las ventanillas arriba es lo único que queda zona Artigas c/ Venezuela me pasó lo mismo, se pasean en moto mirando quien tiene el cel en la mano y mientras el semáforo está en rojo te los roban», contó Guali. «Zona roja es ese cruce… Mortal es circular por ahí.», acompañó otro usuario. «Mi solidaridad con el muchacho al que robaron hace unos minutos sobre Félix Bogado , corrió todo lo que pudo para atrapar al infeliz que lastimosamente logró subir en la moto del otro infeliz que le acompañaba», relató Agueda. «Esa zona es muy fea -en referencia a Félix Bogado -, [bueno donde no lo es , si tu país es inseguro ya todo esta mal]. Que pena. Pero lo único que queda decir es que gente cuídense y por mas que vayas en auto , en los semáforos , cuídense!!!! Hoy día cualquiera esta expuesto a los asaltos», señaló Nancy. «Mariscal López y Perú , tierra de nadie. Los limpiavidrios gua’u, todos rateros, a la primera oportunidad te roban. Prevenir gentes. Cerrar todo. Las autoridades están en otra cosa y no les importa un carajo», dijo Grego. «Una mierda, me pasó lo mismo hace un mes aproximadamente frente a la SEAM -Ministerio del Ambiente- sobre Madame Lynch «, refirió Freddy. También se dio un debate entre los internautas sobre la circulación con las ventanillas abiertas o cerradas, algunos manifestando que «aprendieron a las malas» a mantenerlas arriba y otros refieren que es imposible circular estando encerrados todo el día.

Incluso la comunicadora había referido en su video que ella misma ya estaba «podrida» de estar encerrada en su vehículo ante la inseguridad en las calles.

Respuesta de la Policía Nacional Al respecto, el comisario Carlos Benítez , director de prevención y seguridad de la Policía Nacional , manifestó que están al tanto del caso de la comunicadora y también de otras denuncias que son reportadas en la zona.

Ante esto, Benítez manifestó que la Policía cuenta con un sistema de «georeferenciamiento» que va detectando las zonas donde existe una mayor inseguridad, tratándose de zonas amarillas, naranjas o rojas.

Asimismo, el comisario resaltó que hay dos «modalidades» para estos robos, siendo una la de los delincuentes motorizados, mientras que estos se «mimetizan» con limpiavidrios o vendedores en zonas donde hay semáforos.

Finalmente, Benítez reiteró que depende de cada comisario la decisión de cómo ir reforzando la seguridad en zonas donde se van reportando los hechos delictivos, siendo una medida que ya se está desarrollando en los alrededores de Félix Bogado, según aseguró.

» Yo no estoy en situación de recomendar que uno circule con su ventana arriba o abajo , esa es una decisión personal. Sí desde la Policía Nacional acentuamos y potenciamos los controles en las zonas donde hay más denuncias», finalizó.

