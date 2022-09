«Pombero» causa susto en Itá Enramada y se vuelve viral

Entornointeligente.com /

Como si faltaran problemas para Asunción, inundada en baches, veredas rotas y caños rotos, también se suma el deficiente sistema semafórico . Cualquier conductor que circule por la capital del país sabe que no hay suficiente coordinación entre semáforos.

Cuando en una esquina se tiene luz verde , en la siguiente seguramente se tendrá luz roja . Casi nunca ocurre la «onda verde» tan prometida por autoridades, que consiste en una circulación coordinada de manera que sea más corrida.

A esto se suma que hay semáforos descompuestos o incompletos. Prácticamente no hay luces que indiquen al peatón cuándo cruzar. No obstante, el colmo de todo este problema es el «semáforo confundido» que se ubica sobre Tacuari y Fulgencio R. Moreno, en el centro. El mismo marca tanto luz verde como luz roja a la vez, por lo que los conductores no saben en qué momento seguir con su camino.

En el lugar, relevante porque está en la esquina de una conocida institución educativa, debería haber presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para ayudar a los conductores confundidos, pero no se vio a ninguno.

