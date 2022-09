«Pombero» causa susto en Itá Enramada y se vuelve viral

Entornointeligente.com /

Nacional superó 1-0 a General Caballero de Juan León Mallorquín jugando con diez futbolistas. A los 24 minutos, cuando el partido estaba 0-0, Orlando Gaona Lugo fue expulsado por David Ojeda . El mediocampista llegó tarde a un cruce con Wilder Viera , quien recibió un planchazo-pisotón. El juez no dudó y mostró la roja al ex Boca Juniors .

Lea más: Pedro Sarabia: «Es importante que los puntos queden en casa»

Pedro Sarabia fue consultado por la acción de Gaona Lugo, quien no estará a disposición por los próximos dos cotejos. «La expulsión de Gaona Lugo no pude ver todavía. No fue beneficioso porque jugar con diez implica correr más, estar más atento, te limita salir del esquema, de la preparación de la semana», expresó el entrenador.

Sarabia terminó la etapa inicial con el resto del equipo, sin modificar, pero en el comienzo del segundo tiempo, mandó al campo a Jordan Santacruz , Gustavo Caballero y Mathías Martínez . Todos fueron claves para mantener el deseo de ganar, que llegó a los 83′ con un gol de penal de Danilo Santacruz , quien había ingresado a los 62′.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com