«Pombero» causa susto en Itá Enramada y se vuelve viral

Entornointeligente.com /

Nacional es momentáneamente el único puntero (25 unidades) del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo . El Tricolor no falló en el Arsenio Erico y a pesar de jugar con diez jugadores desde los 24 minutos, por la expulsión de Orlando Gaona Lugo , superó a General Caballero de Juan León Mallorquín por la duodécima jornada. Pedro Sarabia valoró los puntos y más de local.

«Para nosotros es importante ganar en casa, ante un rival difícil que cuando estábamos once contra once también trató siempre de inquietarnos. Cuando nos quedamos con diez no pudimos tener la posesión, tuvimos que saltar líneas y en el entretiempo hicimos un par de cambios que nos dio más frescura», expresó el entrenador después de la victoria por 1-0.

«Es importante poder hacernos fuertes en nuestra cancha, es una obligación. Es importante hacer valer la localía y es importante que los puntos en disputa queden en casa», subrayó Sarabia, quien con los cambios en el segundo tiempo, modificó el rendimiento del equipo. «Es muy importante para nosotros saber que los que están en el banco están espléndidos», finalizó.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com