«Pombero» causa susto en Itá Enramada y se vuelve viral

Tras varias semanas de paralizaciones, la Industria Nacional del Cemento (INC) reactivó su horno de Vallemí y de nuevo está produciendo clínker , principal insumo del cemento. Sin embargo, la estatal está por quedarse sin pet coke (coque de petróleo, que utilizan como combustible del horno), tras la cancelación de la licitación para la compra de este producto.

Según documentos oficiales a los que accedió este diario, la empresa estatal, cuyo titular es Ernesto Benítez , canceló el llamado para la compra del combustible a través de la resolución N° 419 , con fecha del 29 de agosto ultimo, porque el único oferente del llamado, la empresa Distripen , representada por Haydée María Bordón Rodas, no presentó la autorización del fabricante del producto.

Esta firma había ofertado un monto de US$ 10.890.000 para proveer a la estatal 30.000 toneladas del combustible, es decir, a un precio de US$ 363/Ton , monto sobrefacturado, según denunciaron los obreros de la planta de Vallemí. Pero este cuestionamiento ni fue tenido en cuenta por el comité que evaluó las ofertas.

De acuerdo con los datos, la empresa en cuestión no es proveedora habitual de pet coke y, en su momento, llegó a vender repuestos e incluso cemento a la INC , hace varios años.

Precio del coque aumentó Recordemos que el precio máximo que venía pagando la INC por comprar coque era de US$ 220 por tonelada, pero desde el año pasado, ese precio trepó a US$ 440 en el marco de un contrato con Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd.

Según los obreros de la fábrica, la estatal ya agotó el contrato con Swiss Singapore para la adquisición del producto y que en la planta de Vallemí les queda coque para hacer trabajar el horno solo por siete días más . «El horno está trabajando con muchos problemas, pero lo más preocupante es qué tenemos pet coke para una semana, máximo siete días. Si no llega en este lapso el producto, se va parar por falta de combustible», advirtió una de nuestras fuentes de Villeta.

El presidente de la estatal, Ernesto Benítez , evita explicar cómo conseguirán el petcoke para que la planta siga con su producción. Así como están las cosas, se teme que la INC se quede sin clínker y, por ende, de cemento, porque también debió cancelar el llamado para importar este insumo del cemento ante la falta de oferentes.

Benítez pretendía comprar clínker del exterior para que no se note la inoperancia de su administración, pero también tuvo que cancelar el llamado para la adquisición de de este producto.

