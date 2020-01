Polvos contra la menopausia / Sexo con Esther

Entornointeligente.com /

Bajo la premisa de que al no ir a la fija y no haber posibilidades de embarazo, el cuerpo femenino prefiere no gastar energía en ovulación, unos investigadores ingleses concluyen que el aquello es la mejor medida para frenar el paso a la menopausia.

Según un estudio de University College de Londres (UCL), las mujeres que se deslizan bajo las sábanas de manera frecuente retardan la llegada de la menopausia, en comparación con aquellas que se mantienen en sequía permanente.

Una mirada a los números del análisis deja ver que un polvo semanal disminuye en una cuarta parte el riesgo de enfrentar menopausia precoz, sin omitir que aquí también valen la autoestimulación, el sexo oral y las caricias. En otras palabras, cualquier actividad de la planta baja resulta útil en este contexto.

Para confirmarlo, los sabios del estudio tomaron datos de 2.936 mujeres, en una investigación de cohorte constitucional, que permitió publicarse y que, al considerarse la investigación más grande, diversa y representativa en este campo, permitió su publicación en ‘Royal Society Open of Science’, una encumbrada revista británica.

Llama la atención que estos beneficios no se logran solo aumentando la frecuencia sobre el catre en edades cercanas a la menopausia, sino que se pueden alcanzar desde cualquier edad, siempre y cuando la sexualidad se mantenga activa.

El asunto es tan serio que los investigadores sugieren que para minimizar la transición hacia la menopausia, todas las mujeres deberían prestarle más atención a su actividad sexual y procurarse satisfacción solas o en pareja, como un componente que, además de garantizar lo descrito, trae muchos otros beneficios para las mujeres adultas.

Tecnología para el placer / Sexo con Esther Los pódcast eróticos, una nueva frontera de placer para las mujeres La magia del sexo suave y tranquilo Lo anterior sin dejar de lado que si bien la menopausia es inevitable para las mujeres y no existe una intervención conductual que permita que ellas mantengan su capacidad reproductiva por siempre, esto no quiere decir que con la pérdida de la menstruación, las mujeres tengan que jubilarse de la cintura para abajo, sino que, por el contrario, es una época en la que rescatar el placer a partir del sexo genuino resulta imperativo y hasta sanador.

Así que a ralentizar la llegada de la menopausia a punta de buenos polvos. Hasta luego.

ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

