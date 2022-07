¿Políticos, politiqueros de baja estofa, o payasos?

Entornointeligente.com /

«Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto».

Georg C. Lichtenberg.

Si los venezolanos no estuviéramos viviendo una tragedia económica y sanitaria, cuyas nefastas consecuencias se prolongarán durante años, podríamos pensar que estamos asistiendo a una película de terror del estalinismo en el siglo XX. Si no supiéramos que ciertos alacranes que actúan en el ruedo son politiqueros de la más baja ralea, hasta se les podría catalogar de payasos, intentando hacer reír al ciudadano con un discurso absurdo, procaz, y soez. Mis disculpas para los payasos de verdad, ocupación noble, difícil, y necesaria que está siendo usurpada por impostores de la política que no generan gracia alguna, al pueblo venezolano, sino tristeza y miseria.

Estos payasos-politiqueros no tienen más argumento que ir a la zaga de lo que proponga el gobierno, escudándose en el más rancio mantra: «elecciones libres, y transparentes, y cese de la usurpación». Si antes clamaban por las sanciones totales, ahora dicen que hay que salir de ellas; si antes abogaban por endurecer las medidas contra el gobierno de Maduro, ahora dicen que hay que flexibilizarlas; si antes acusaban al «Interino» de no haber declarado el estado de alarma con prontitud, ahora se oponen a que se levante el despelote, y así es todo su accionar cantinflerico. ¿Qué argumentos o evidencias ofrecen para mantener sus posturas? Ninguna, solo el espíritu de la contradicción, las cábalas que permitan enredar más al gobierno pensando en sacar réditos políticos en la futura contienda electoral del 2024.

Ahí tenemos al Payaso Mayor del Frente Opositor con su estado mayor en México, que se llena la boca de lamentos y jeremiadas; uno que sin dar un palo al agua ha acusado al gobierno primero de «abandonar a su suerte al ciudadano venezolano», luego de no querer hacerle los funerales al estado, de no llevar corbata negra, de no ondear la bandera tricolor a media asta, y de no querer levantar un monolito a las víctimas, que mueren de mengua en los hospitales, a los viejitos que los han dejado morir en sus residencias por falta de medicamentos, y atención medico quirúrgica, de cuya gestión estos payasos politiqueros de ambos bandos, son precisamente los responsables.

Los elementos de juicio son suficientes como para no saber, que el gobierno no ha tomado las medidas correctas, sus decisiones no han sido las mejores, donde se han cometido muchos errores, ya que, dada la inédita situación sobrevenida que nos ha sobrepasado a todos.

Pero lo que sí sé es que esta crisis no debería haber salido del ámbito sanitario y socio económico, y convertirse en un dardo político, y que mientras unos se están haciendo mas ricos noche y día, dilapidando recursos en obras no prioritarias, y de mala calidad, y generando empleos improductivos de esclavitud moderna, de parte de mercenarios comerciantes extranjeros, otros que intentan poner remedio, y orden en la pea de la mejor manera posible, otros se dedican a descalificarlos, y a ponerle palos en las ruedas sin ofrecer ninguna alternativa, a este desastre nacional con el único horizonte de potenciar el cuanto mal peor, sea lo mejor posible.

Yo lo que veo, con mucha tristeza, que tanto payaso politiquero suelto en posiciones de gobierno me provoque nauseas. Lo lamentable de todo esto, es que esta catástrofe no nos haya cogido con muchos payasos en el gobierno (aunque en la periferia exista algún que otro gobierno que medio gobierne, como el de poner las honorables lámparas *LED* que alumbran día y noche, cuya inversión corre el riesgo de perderse, por no haberles instalados sistemas de seguridad para que funcionen solamente de noche) y solo deseo que una vez haya pasado esta pesadilla, si logramos superarla, la gente sensata de este ex país, premie a estos bufones con la risa de la indiferencia, los eche del circo, y los mande a hacer payasadas de gobierno a sus casas. Y que se rían de sus propias cagadas, igual acabaran muriéndose a carcajadas revolcándose en sus propias cacas.

LINK ORIGINAL: Aporrea

