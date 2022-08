Políticas liberais, fim do bipartidarismo e melhor função pública: o país ideal de Cotrim

Entornointeligente.com /

Foi com um ataque cerrado à forma como o PS tem gerido o país e ao estado em que o está a deixar – e também com umas leves críticas ao PSD, com quem «não se pode contar» – que João Cotrim de Figueiredo fechou a festa A’gosto da Liberdade , o evento da rentrée liberal realizado em Portimão. «Portugal não é um país capaz» por causa do bloco central dominante há mais de 40 anos; «o PS não sabe como pôr Portugal a crescer nem como gerir a coisa pública», acusou o líder liberal, que já arranjou novos significados para a sigla do partido do Governo: «Prepotência Socialista» e «Propaganda socialista».

