Política de Cookies y GDPR

De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD (Regulación General de Protección de Datos) en inglés GDPR (General Data Protection Regulation) la presente Página Web recaba cookies de navegación -pequeños archivos que contienen una serie de caracteres que se envían a su explorador desde el servidor de un sitio web- propias y de terceros, con la finalidad de recabar información de entrada o identificación de usuarios; reproducción y carga de formularios y/o plug-in de contenido; publicitarias; estadísticas; entre otras.

La presente política tiene como finalidad informarle de las diferentes cookies que SITARA MAGAZINE recaba a través de los distintos medios o canales de comunicación, propias o de terceros, exentas o no del deber de informar y los diferentes medios a través de los cuales puede rechazar, permitir o bloquear aquellas. En cualquier caso, SITARA MAGAZINE le informa que el rechazo, bloqueo o no permisibilidad de cookies puede afectar a una correcta navegación por los contenidos reproducidos en la Página Web. Tenga en cuenta que la desactivación, no aceptación o bloqueo de cookies repercute en el alcance de la experiencia como usuario, como por ejemplo la medición de determinados factores que permiten mejorar los contenidos de SITARA MAGAZINE inclusive de forma personalizada, no podrá adecuar los contenidos a sus preferencias, incluidas las geográficas, no podrá personalizar los anuncios que se muestran. En cualquier caso, SITARA MAGAZINE le ofrece la posibilidad de desestimar las cookies no consideradas esenciales así como información acerca de los ajustes de navegadores, dispositivos y enlaces asociados a la desactivación de aquellas.

SITARA MAGAZINE no recopila ni trata información personal derivada o proveniente de la data respecto a información que pudiere revelar orientación sexual; creencias religiosas; información sanitaria; o información considerada sensible.

Cómo Google usa las cookies Una cookie es un pequeño texto que un sitio web que tú visitas envía a tu navegador. Ayuda a que el sitio web recuerde la información acerca de tu visita, como tu preferencia de idioma y otros parámetros de configuración. Eso puede hacer que tu próxima visita sea más fácil y que el sitio te sea más útil. Las cookies cumplen una función importante. Sin ellas, el uso de la Web sería una experiencia mucho más frustrante .

Utilizamos cookies para muchos propósitos . Por ejemplo, las usamos para recordar sus preferencias de búsqueda segura, mostrarle anuncios que sean más relevantes para usted, contar cuántos visitantes recibimos en una página, ayudarlo a registrarse en nuestros servicios, proteger sus datos o recordar su configuración de anuncios .

Puedes ver una lista de los tipos de cookies que utiliza Google y también conocer cómo Google y sus socios utilizan cookies en publicidad . Nuestra política de privacidad explica cómo protegemos tu privacidad en cuanto al uso de cookies y de otra información.

¿Cómo puede controlar las cookies? Puede eliminar las cookies utilizadas por su navegador web en cualquier momento. Por lo general, también puede determinar que su navegador no guarde las cookies de ciertos sitios web de su elección o que no guarde las de ningún sitio web. Si lo hace perderá la funcionalidad, concretamente, los usos identificados con anterioridad, que hacen posible las cookies. Para obtener información sobre cómo administrar las cookies, vaya al sitio web All About Cookies (todo sobre las cookies) ( all about cookies ).

Información sobre las cookies utilizadas en sitios web de SITARA MAGAZINE El uso de cookies en los sitios web de SITARA MAGAZINE nos permite: • Proporcionar contenidos creados para su país según lo determinado por su ubicación o por el país que haya seleccionado. • Prestar servicios como, por ejemplo, pedidos en línea que deben recordar cuando pasa de una página a otra. • Mejorar su experiencia durante las visitas mediante el análisis de datos anónimos que revelan cómo navega por el sitio. • Facilitarle un método para compartir fácilmente contenido con otras personas.

¿Qué tipos de cookies utiliza SITARA MAGAZINE? Esta página web utiliza los siguientes tipos de cookies:

Cookies de análisis : Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

Cookies técnicas : Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través del área restringida y la utilización de sus diferentes funciones, como por ejemplo, llevar a cambio el proceso de compra de un artículo.

Cookies de personalización : Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma o el tipo de navegador a través del cual se conecta al servicio.

Posibilidad de deshabilitar las cookies Los Usuarios de los Websites pueden permitir, bloquear o eliminar las Cookies instaladas en su Equipo mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet. Por ejemplo, en relación con los navegadores más habituales, las Cookies se pueden gestionar a través de los siguientes enlaces:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 Los Usuarios pueden encontrar más información sobre como bloquear o eliminar las Cookies instaladas por Google Analytics a efectos de realizar informes de datos demográficos y de intereses a través del siguiente enlace: Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics . Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ Cookies de terceros SITARA MAGAZINE utiliza servicios de terceros para recopilar información con fines estadísticos y de uso de la web. En concreto, usamos los servicios de Google Analytics para nuestras estadísticas y publicidad. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio, por ejemplo el buscador incorporado.

Nuestro sitio incluye otras funcionalidades proporcionadas por terceros. Usted puede fácilmente compartir el contenido en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, o Google +, y otras más ; con los botones que hemos incluido a tal efecto.

Advertencia sobre eliminar cookies Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte del sitio no funcionará o la calidad de la página web puede verse afectada.

Si tiene cualquier duda acerca de nuestra política de cookies, puede contactar con esta página web a través de nuestros canales de Contacto.

