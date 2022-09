Polémico- Lo que le hicieron al policía que se peleó con un venezolano en un refugio en EEUU (+Video)

Entornointeligente.com /

Esta semana las autoridades del estado de Nueva York suspendieron a un policía que enfrentó una pelea con un joven inmigrante venezolano de 21 años de edad que está en condición de solicitante de asilo político y que fue identificado como Meiver Martínez, esto cuando se encontraba en el refugio Bedford-Atlantic Armony. Según informaron los medios de dicho estado, el oficial del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DSS) golpeó unas cuantas veces al criollo, lo que llevó al organismo a tomar cartas en el asunto y suspender al funcionario del cual no se conoce su identidad.

En un comunicado que se ofreció por dicho organismo, se detalló: «Después de una revisión preliminar de este incidente estamos tomando medidas inmediatas para suspender al oficial de DHSPD involucrado mientras completamos una investigación completa» .

VER TAMBIÉN: El origen de la pelea entre un venezolano y un policía en un refugio en EEUU: lo sacaron electrocutado, esposado y en camilla (+Video)

Continúa un portavoz del DSS : «Proteger la salud y la seguridad de nuestros clientes y personal es nuestra principal prioridad en todo momento y no toleramos ningún tipo de violencia o mala conducta contra nuestros clientes» .

Luego del mal momento que pasó, Meiver fue neutralizado y esposado por los agentes del refugio, quienes lo llevaron a un centro de salud en una ambulancia, pero las autoridades alegan que el venezolano «no está bajo custodia».

«Nuestro personal está capacitado para liderar con cuidado y compasión en todo momento y trabajamos en estrecha colaboración con todos nuestros clientes para garantizar que mantengamos líneas abiertas de comunicación y abordemos cualquier inquietud a medida que surja», expresó dicho organismo.

Las autoridades también alegaron que Meiver Martínez no está detenido y trabaja con la oficina del fiscal para investigar el incidente. A pesar de esto, los fiscales del condado de Brooklyn no han respondido al New York Post sobre lo que ocurrió.

