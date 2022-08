«Polémica» tuvo su noche más caliente: gritos y furia entre Sebastián Da Silva y Lalo Fernández

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Polémica en el bar tuvo este domingo su noche más caliente, cargada de debates ásperos y de una fuerte tensión entre el senador nacionalista Sebastián Da Silva , y el panelista Eduardo «Lalo» Fernández . La discusión giró en torno a la polémica por el patrimonio de Juan Sartori , y a la denuncia del senador frenteamplista Charles Carrera por presunto abuso de funciones cuando era director de Convivencia del Ministerio del Interior.

El primer cruce entre el invitado y el integrante del equipo se dio a partir de la pregunta de Jorge Piñeyrúa respecto a si desde el oficialismo se le declaró «la guerra» al Frente Amplio.

«Acá si hubo alguien que desde el principio arrancó pegándole a la oposición, precisamente fue quien tengo a mi derecha. El senador Da Silva no se ha sabido parar, siendo oficialista, en el gobierno», opinó Lalo Fernández, ex senador por el Partido Socialista . «Pararse y saber escuchar, esta es una cuestión que usted tiene que aprender».

«¿Me vas a dar clase? Porque para darme clase a mí, te falta», reaccionó Da Silva, mientras las declaraciones de ambos comenzaron a superponerse.

«Tenés que aprender», le dijo Fernández, y el senador retrucó a los gritos: «Y vos tenés que bajar el dedito. En AEBU podrás levantar el dedito, acá no». Mientras gesticulaban y se señalaban mutuamente, El Piñe intervino por primera vez y le pidió a ambos que se tranquilizaran.

MIRA TAMBIÉN Frenteamplistas con «tranquilidad» por el caso Carrera; sostienen que no hubo delito Los debates siguieron, y en un momento Fernández deslizó que Da Silva le sacaba provecho a su condición de integrante del Partido Nacional. «Pará de decir ‘se aprovecha’ porque me estás haciendo calentar. ¿De qué me aprovecho?», reclamó. «Estás vinculado al gobierno», respondió su interlocutor, y el invitado enfureció: «¡Pero sos un atrevido! ¿De qué me aprovecho? Decime de vuelta que me aprovecho… Yo tengo bien clarito el honor. ¿Sabés de qué me aprovecho? Rompiendome el lomo plantando, como cualquier productor rural. Ese que la casta bancaria detesta».

«Mirá Lalo. A los ancianos los dejo quieto, por eso no reacciono…», advirtió Da Silva, que luego comentó, con tono amenazante: «Si tuviera 20 años menos, romperíamos todos los rating. Te lo digo, Lalo «.

Mientras El Piñe le exigía a Fernández que se tranquilizara, el panelista se molestó todavía más: «¿Tranquilo yo, y él me está faltando el respeto?».

Las aguas parecieron calmarse, tanda mediante, pero el tono volvió a levantarse en la segunda hora del programa. » Yo cometí un error con mi declaración jurada «, comenzaba a decir Da Silva, cuando Fernández lo interrumpió con una risa irónica. » No vamos a terminar bien «, avisó el senador. «¿Y la risita socarrona esa?», interrogó.

El senador nacionalista dijo haberse equivocado en la declaración jurada que presentó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, en la que escribió 18 millones de dólares cuando quiso decir 181.000.

otra vuelta La indignación de Patricia Madrid Más adelante, la discusión integró a Patricia Madrid , que se enfrentó tanto a Da Silva como a Fernández. La periodista intercambió fuertes opiniones con el invitado en relación al caso Juan Sartori y la polémica por su patrimonio. El también senador presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia , por la ley que obliga a su esposa, Yekaterina Rybolóvleva, a entregar también ella una declaración jurada de sus ingresos.

Luego se cruzó con Fernández por su visión sobre cómo ha reaccionado el Frente Amplio ante la acusación sobre Carrera.

Molesta, Madrid dijo que se está actuando de la misma manera en la que se actuó en su momento con Raúl Sendic, cuando este era vicepresidente de la República y se reveló que no tenía el título de licenciado que declaraba tener. «De 2016 hasta ahora no aprendieron nada, nada. Hacen tipo monito: ciego, mudo, sordo. Salen a respaldar. Es intocable», se indignó.

A Fernández no le gustó nada la generalización. «No me digas ‘ustedes’, porque yo no te digo ‘ustedes’ cuando hablo de los demás periodistas», le señaló. «¡Y no tergiverses!».

Madrid también reclamó que, hasta ahora, nadie del Partido Nacional haya reconocido que «Sartori está incumpliendo la ley». «Tampoco nadie dijo que la esté cumpliendo», matizó el invitado.

Al final, El Piñe le preguntó a Sebastián Da Silva cómo había pasado, y este admitió: «Pasé bien, y algunos momentos quedan para el olvido. Porque cuando se hacen ataques personales de gente que no me conoce, cuando uno va derecho caminando por la vida, uno queda caliente».

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com