Polémica por videos de la primera ministra de Finlandia de fiesta

Un video filtrado a la prensa muestra a la primera ministra de Finlandia Sanna Marin bailando y cantando en una fiesta, lo que ha desatado una controversia en el país europeo

En el video, la mandataria de 36 años de edad posa para la cámara, abraza a sus amigos y visiblemente goza del momento.

El video ha desatado una polémica entre la población sobre hasta qué punto es aceptable que dignatarios y dirigentes nacionales festejen despreocupadamente, especialmente en momentos en que aumenta la tensión en el país por la invasión rusa de Ucrania.

La invasión llevó a Finlandia y Suecia a abandonar su tradicional neutralidad y pedir ser miembros de la Otan.

Marin, del centroizquierdista Partido Socialdemócrata, ha enfrentado un torrente de preguntas sobre la juerga: ¿Hubo drogas? ¿Estaba trabajando o de vacaciones? ¿Estaba sobria como para enfrentar una crisis si hubiese estallado?

🇫🇮 La primera ministra de Finlandia dará una conferencia de prensa más tarde hoy después de que apareciera un video de su fiesta pic.twitter.com/Xkbtj2Folu

— Federico Alves, possibly running for the US Senate (@federicoalves) August 19, 2022

El video, obviamente tomado por alguien en el evento, se filtró a las redes sociales y atrajo la atención de la prensa local. Marin dijo que fue en tiempos recientes, pero se negó a divulgar dónde y cuándo.

La mandataria reconoció que fue un festejo «bullicioso» y que hubo alcohol, pero enfatizó que hasta donde sabe, no había drogas. Añadió que se sometió a un examen de drogas para poner fin a especulaciones en torno al tema.

🇫🇮 | Sigue el «Party-Gate» en Finlandia: Nuevas imagenes muestran a la primera ministra Sanna Marin intimando con un hombre que no es su marido en una de las «fiestas secretas» a las que asistió en los últimos meses. pic.twitter.com/n4QEhOQ9VB

— La Derecha Diario (@laderechadiario) August 19, 2022

«Esperaría que en el año 2022 sería aceptable que los responsables de gobierno bailen, canten y vayan a fiestas», expresó Marin a reporteros. «Hubiese preferido que no salieran esas fotos, pero será cuestión de que los votantes decidan qué opinan al respecto».

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, responde sobre sus vídeos saliendo de fiesta: «No estoy siendo chantajeada. Son vídeos privados y no debían ser públicos» pic.twitter.com/OxiYBTGoeM

— El HuffPost (@ElHuffPost) August 19, 2022

