Polémica por la elección de James Franco como Fidel Castro: «No es latino»

Entornointeligente.com /

«¿Cómo es que esto sigue pasando?» preguntó Leguizamo a sus seguidores de Instagram sobre la elección de Franco como la figura histórica cubana. » ¿Cómo es que Hollywood nos excluye pero también se roba nuestras narrativas? ¡No más apropiaciones de Hollywood y serpentinas! ¡Hay que boicotear esto! Además, es una historia muy difícil de contar sin engrandecimiento, ¡lo cual estaría mal! No tengo un [problema] con Franco, ¡pero él no es latino!».

Informate más James Franco se pondrá en la piel de Fidel Castro para la película «Alina de Cuba» https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCg4h3zasT0J%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAGaLQSvVZAuOMoITbumsKqzRvi4idZCNN6qeWH3kxMjtp6x8Pp1TOUCytuvGmwMUZBnHXoMV2wXBmkpYXjtbyQKgbGjfAmLFXemtpNPGxICh3Y0YBz0pPwNrmZAtPDOUlY66mrcnFbXG1LOg7Er7LEtduNT92QZDZD View this post on Instagram A post shared by John Leguizamo (@johnleguizamo)

Alina de Cuba está programada para comenzar la producción el 15 de agosto, con el equipo filmando en Colombia. Franco protagonizará junto a Ana Villafañe , quien interpreta al personaje principal Alina Fernández, la hija de Castro. Mía Maestro también aparece en la película como la madre de Alina, Natalia Revuelta, la socialité cubana que la dio a luz después de una aventura con Castro.

El guión sigue la vida de Alina como hija ilegítima de Castro y crítica de su reinado en Cuba antes de que ella abandonara el país y desertara a España en 1993. La elección de Franco como Fidel Castro fue apoyada Alina Fernández , quien participa en la película como consultora creativa y biográfica en el set.

Leguizamo a menudo aboga por la representación latina en Hollywood y le dijo a la revista People en 2020: «Somos menos del 1% de las historias contadas por Hollywood y los medios y redes de transmisión cuando somos casi el 20% de la población, el 25% de los EE. UU. taquilla. Siento que es un gran daño para los niños no verse reflejados de manera positiva».

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com