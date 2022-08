Polémica por dichos de Orsini sobre Bomberos: Republicanos la pasan a Comisión de Ética y Gobierno defiende a parlamentaria

Entornointeligente.com /

Polémica causaron los dichos de la diputada de Revolución Democrática (RD), Maite Orsini , en los que acusó a Bomberos de «no querer establecer protocolos de acoso sexual, aunque las violaciones y el acoso sexual proliferan en sus filas».

«O son realmente independientes y se financian por sí mismos, o son dependientes del Estado, los financiamos nosotros y se ciñen a las normas que nos hemos dado todas las instituciones del Estado y al control civil», manifestó la parlamentaria.

La legisladora hizo esas declaraciones en medio de un debate en el Hemiciclo, hecho por el que desde el Partido Republicano anunciaron que enviarán a Orsini a la comisión de Ética de la Cámara.

Así lo señaló el diputado Cristián Araya, quien afirmó que la parlamentaria RD «falta a la verdad y enloda de forma gratuita y sin ningún fundamento a Bomberos de Chile, la institución más valorada por los chilenos. No puede ser gratis que un congresista se escude en su fuero parlamentario para denostar impunemente y causar un daño a la imagen de una institución. Además, sus afirmaciones no se ajustan a la realidad ya que Bomberos rinde sus gastos, mantiene protocolos y no discrimina. Lo que no entiende la diputada es que los bomberos chilenos son voluntarios, autónomos, apolíticos y grandes profesionales de la emergencia».

Por su parte, el legislador Mauricio Ojeda , también republicano, indicó que «en mis 10 años de servicio como bombero, nunca había escuchado a alguien que pusiera en duda el honor de la institución. La diputada Orsini debe darle una explicación a Bomberos y a Chile entero porque es la institución más querida y valorada por los chilenos».

Mientras que su par, Chiara Barchiesi, apuntó que «soy nieta de un bombero sobreviviente de una grave tragedia ocurrida en Valparaíso que cobró la vida de muchos bomberos. Me duele escuchar las afirmaciones de la diputada Orsini, porque atentan contra el prestigio de una institución querida como Bomberos de Chile y atentan contra el honor de miles de hombres y mujeres que día a día realizan un servicio de forma desinteresada».

Desde el Gobierno quien comentó este tema fue la ministra de la Mujer, Antoia Orellana. La secretaria de Estado reafirmó los dichos de Orsini.

«Es un hecho que hay graves acusaciones de discriminación y violencia sexual en Bomberos y también existen medidas legislativas presentadas. Estamos comprometidas a que toda institución esté libre de violencia, camino ya iniciado al anunciar la ratificación del Convenio 190 OIT», afirmó Orellana en su cuenta de Twitter.

