Polémica en Perú por canción “las venecas”, se desata la controversia

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

EFE sábado 23 de marzo de 2019 — 11:50 a.m.

El tema que es una versión de su sencillo Pelénme ese gallo tilda a las venezolanas radicadas en Perú de aprovechadas

La canción de las venecas lanzada por un grupo peruano llamado “Son de Tambito” se ha vuelto viral y ha causado la indignación entre los venezolanos.

El tema que es una versión de su sencillo Pelénme ese gallo tilda a las venezolanas radicadas en Perú de aprovechadas.

Las polémica de la canción de las venecas dice así: “Fin de semana y te emborrachas con las venecas de la ciudad dicen quererte pero es mentira. Quieren tu plata y nada más”, se escucha decir a una de las cantantes al ritmo de la cumbia.

La canción, que para algunos es un acto de xenofobia inminente, provocó miles de comentarios en contra de la agrupación.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Las afirmaciones de los vínculos entre RT y Trump son “desinformación” Furor en las redes: ¿Por qué dicen que la relación de Anuel AA y Karol G es falsa? Next → You May Also Like Luis Enrique Martinelli Linares compareció ante un juez en la Corte de Inmigración de Miami marzo 18, 2019 admin Comentarios desactivados en Luis Enrique Martinelli Linares compareció ante un juez en la Corte de Inmigración de Miami Investigarán a psiquiatra que evaluó a Martinelli marzo 13, 2019 admin Comentarios desactivados en Investigarán a psiquiatra que evaluó a Martinelli A 60 años de revuelta, China defiende sus políticas en Tíbet marzo 11, 2019 admin Comentarios desactivados en A 60 años de revuelta, China defiende sus políticas en Tíbet El Tiempo Caracas 27 ° algo de nubes humidity: 69% wind: 2m/s E H 33 • L 32 31 ° Sun 31 ° Mon 31 ° Tue 34 ° Wed Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA La ‘venganza’ de Laura Pausini tras filtrarse su nueva canción marzo 23, 2019 admin Comentarios desactivados en La ‘venganza’ de Laura Pausini tras filtrarse su nueva canción CULTURA ‘Los días que vendrán’ y ‘Las niñas bien’ son las grandes triunfadoras marzo 23, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘Los días que vendrán’ y ‘Las niñas bien’ son las grandes triunfadoras CULTURA ‘Las niñas bien’ de los 80 llegan a la gran pantalla marzo 23, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘Las niñas bien’ de los 80 llegan a la gran pantalla CULTURA ‘Dolor y gloria’ el nuevo , el film más introspectivo de Almodóvar marzo 23, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘Dolor y gloria’ el nuevo , el film más introspectivo de Almodóvar

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com