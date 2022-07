POLÉMICA â» Ex gobernador de Lara, Henri Falcón, comparó a las personas LGBT con personas que «caen en las drogas» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

El político venezolano Henri Falcón creó polémica tras dar su opinión sobre las personas de la comunidad LGBTIQ. En una entrevista con el periodista criollo, Vladimir Villegas, el también ex alcalde de Lara reveló cómo se la lleva con las personas de la comunidad de Lesbianas, Gais, ​ Bisexuales y Trans , a lo que comentó « Bien bien» , sin embargo cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, el político desató polémica con su comentario.

Asimismo, Falcón expresó «Yo no puedo decir que estoy de acuerdo con el matrimonio porque eso es producto de un gran debate, pero fijate, discriminar a alguien por su condición sexual o lo que sea, no chico».

Por si fuera poco, Villegas le preguntó si estuviera en una fiesta y una mujer trans lo invita a bailar, si estaría dispuesto, a lo que Falcón reveló que no hay problema que no hay problema, ni complejos.

No obstante, Henri comentó « Ojalá y en el nombre de Dios, yo no aspiro que un hijo, un nieto, etc, agarre esa condición pero uno no puede ser en esto, porque no sabes que pueda ocurrir en el seno de tu familia. Más bien respeto hacia ellos y reconocimiento, yo los trato a todos los que me he conseguido con cariño porque eso es igual a una persona que cae en el mundo de las drogas, lo que hay es que ayudarlo, no satanizarlo», quedando como homofóbico tras este mal ejemplo.

Finalmente, usuarios le comentaron «Pues la ignorancia también es una condición, Que pobre infeliz». «Una condición? Usted señor tiene una condición que se llama ignorancia y lamentablemente esa no se puede curar sin estudiar. Creo que usted tiene que instruirse un poquito más antes de abrir su boca», « Pero que va a decir este señor si cargo a una enana pensando que era una niña».

