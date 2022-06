▷ Politólogo larense Jhotani Medina: Se mantiene polarizada la opción presidencial colombiana #17Jun

Entornointeligente.com /

Hasta este momento, de acuerdo con los principales sondeos de opinión, las candidaturas de Gustavo Petro, apoyado por el Pacto Histórico ; y Rodolfo Hernández , de la Liga de Gobernantes Anticorrupción , se mantienen en un empate técnico.

Sin embargo, los colombianos tendrán que decidir entre dos propuestas no muy alentadoras para el devenir político del país vecino: la eventual constituyente de Petro y la posible disolución o disminución del poder del Congreso por parte de Hernández.

Estas son las premisas que observa el politólogo larense Jhotani Medina , quien reside en Bogotá y ha sido consultado telefónicamente por Elimpulso.com.

Encuestas Votantes Campaña y respaldos Factores Relaciones con Venezuela Encuestas Medina suministra los últimos resultados dados por las encuestadoras, los cuales arrojan los porcentajes siguientes:

Petro Hernández Empresa encuestadora

45 % – 41% CNC

45% – 35% Yanhaas

46% – 44% Datanalisis

48% 47% GAD3

48% – 47% Invamer

50% – 47% Atlasintel

48% – 46% Guarumo

54% – 46% Massivecaller

46% – 42% Datexco

45% – 44% Mosqueteros

Sin embargo, los especialistas consideran que hay factores que no aparecen en las encuestas que, al final, pueden influir en la decisión que tomen los votantes colombianos.

Votantes La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que este domingo están habilitados para votar 39 millones 2.239 ciudadanos, incluyendo los que se encuentran en el extranjero.

En la primera vuelta de ese número votaron 21 millones 146 mil 287 personas. De ellos 20 millones 774 mil 664 lo hicieron por los candidatos, 336 mil 623 depositaron el voto blanco, 24 mil 629 fueron nulos y 29 mil 715 no marcaron la papeleta.

Hay que recordar que la alianza que apoyó a Petro obtuvo 8 millones 509 mil 880 votos y Rodolfo Hernández, llegó de segundo con 5 millones 946 mil 336 votos .

A Hernández se le sumó inmediatamente Fico Gutiérrez , a quien las encuestas señalaban como el que alcanzaría el segundo lugar, pero sólo logró 5 millones 37 mil 353 votos .

Campaña y respaldos Tres semanas, que se cumplirán este domingo, después de la primera vuelta, Hernández ha podido aumentar la intención del voto, dice nuestro entrevistado. Pero, aunque su mensaje es populista, se ha mostrado muy ofensivo contra el principal elector, César Gaviria , y Ernesto Samper, a quienes los viven llamando corruptos en las gestiones que cumplieron como presidentes de Colombia .

Gaviria tiene un tercio del Congreso colombiano y, por tanto, los insultos de Hernández han hecho inclinar a los dirigentes del Partido Liberal a establecer contactos con Petro, que está identificado con la izquierda y formó parte del movimiento M-19 .

El derechista Hernández se ha negado a debatir con Petro y ha calificado a éste como a los de los partidos tradicionales Conservador y Liberal, así como a los uribistas y seguidores del actual presidente, Iván Duque, como los mismos de siempre con los cuales no se puede estar hablando.

Insiste en que él habla con los colombianos de a pie, con la gente del pueblo, y mantiene su discurso antisistema.

Factores Jhotani Medina manifiesta que en estos momentos existe una gran tensión en Colombia , porque la gente todavía está pensando en votar entre dos candidatos populistas, cuyos ofrecimientos son de darle un viraje a la política, pero que en el fondo no se vislumbra un mejoramiento sustancial de la calidad de vida.

Porque si Petro ofrece una constituyente, como lo hizo Chávez en Venezuela , no se sabe qué aspectos serán promovidos además del populismo.

Y por otra parte, Hernández, que encarna la derecha , ha anunciado que convocará a los congresistas a rendirle cuentas, como si se tratara del patrón que llama a sus empleados a que le digan que van a hacer o a que él les diga lo que quiere que se haga.

Hay otro hecho importante que está en el ambiente como es la privatización de empresas, lo cual ocasiona incertidumbre ya que hasta ahora en Latinoamérica esa política no ha sido muy acertada porque dentro de la misma se encuentra el pensamiento arbitrario de los gobernantes.

Relaciones con Venezuela Ambos candidatos han manifestado que restablecerán relaciones con Venezuela , lo cual implica que se llegarán a acuerdos comerciales y de cooperación en varios campos, pero existen incógnitas.

Lo más importante es qué pasará con la empresa Monómeros , que en parte es propiedad de Pdvsa.

Hernández ha dicho que al hacer la nacionalización de esa empresa, los beneficios que reporte serán utilizados para becas de los estudiantes.

Un procedimiento de este tipo no sería aceptable para Venezuela , porque se le estaría privando de un bien que tiene en ese país la empresa petrolera venezolana.

La información no confirmada de que dirigentes de oposición hayan estado hablando con uno de los candidatos presidenciales no deja de ser un rumor, comenta Medina . De todos modos, no es de extrañar que ya haya conversaciones porque las elecciones colombianas, quiérase o no, son de interés para los venezolanos, sobre todo porque en el vecino país se encuentran en estos momentos, aproximadamente, dos millones de conciudadanos nuestros, cuyo futuro también depende de quien gane la presidencia de Colombia.

