Tempestade em São Paulo faz sete mortos

O número de mortos após uma chuva forte que afectou desde domingo à noite a região metropolitana de São Paulo, a maior cidade do Brasil, subiu para sete, divulgou o Corpo de Bombeiros.

“Actualizando o balanço quantitativo de atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros em razão das chuvas, infelizmente, temos até ao momento sete óbitos e quatro feridos”, refere-se na conta do Twitter dos Bombeiros do estado de São Paulo

Quatro das sete vítimas morreram após o colapso de uma casa causado por um deslizamento de terra na cidade de Ribeirão Pires, município localizado na região metropolitana de São Paulo, e as outras três vítimas morreram afogadas em áreas da cidade onde se registaram grandes inundações

Em Ribeirão Pires, outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital

A tempestade causou enchentes em diferentes pontos da região metropolitana de São Paulo e vários bairros ficaram completamente cobertos de água depois de alguns rios terem transbordado

Face aos estragos causados pelas chuvas, bombeiros e agentes da Defesa Civil tiveram que recorrer a jangadas insufláveis para resgatar vítimas isoladas

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público

O último relatório do Corpo de Bombeiros indicou que cerca de 78 árvores caíram na região metropolitana devido às chuvas e, embora não tenham causado vítimas, bloquearam ruas em diferentes regiões de São Paulo

Ocorreram 76 deslizamentos de terra e 698 inundações em diferentes locais de São Paulo e municípios vizinhos

A previsão é de que as chuvas continuem ao longo do dia e as autoridades locais estão em estado de alerta

