POLITICÓN: AGANDALLE

En Coahuila salió tan malo el pinto como el colorado. Nos referimos al delegado especial del partido Morena, Tanech Sánchez, a quien están acusando de agandallar una regiduría para su esposa en la planilla de Luis Fernando Salazar , en Torreón. Y decimos tan malo el pinto como el colorado porque las hermanas Miroslava y Hortensia Sánche z sólo vieron por su santo a la hora que estuvieron en la dirigencia. Lo que no se vale, dicen los militantes, que alguien de tan lejos -Tanech es diputado en el Estado de México- venga a imponer a alguien a estas tierras y servirse del cargo, que además es provisional.

II.-COMBATE AL FUEGO

La inminente llegada del avión DC-10 para el combate al fuego en la sierra de Arteaga y en Santiago, Nuevo León, es un respiro muy grande a los brigadistas, quienes tienen ya dos semanas de intenso trabajo. La aeronave fue rentada por la administración de Miguel Riquelme. Se prevé que con el uso de esta aeronave, los brigadistas pueden tener un mejor control de la zona y se ve luz al final del túnel. A la administración de Riquelme lo mismo le importa la región Sureste que cualquier otra de la entidad, los apoyos son parejos, ahora incluso una parte de Nuevo León salió beneficiada, y Jaime Rodríguez lo ha reconocido.

III.- SON COMO REQUISITO

A veces parece mero requisito de los partidos registrar candidatos para continuar recibiendo dinero público, porque bien saben que tienen nulas posibilidades de ganar. Ayer el que estrenó el Comité Electoral de Saltillo fue Pepe Cuco Sandoval , mandamás del Partido Verde. Fue a registrar a Limbar Valdez, mejor conocido como “el alcalde de Mirasierra”. No se le conocen cualidades políticas, más que una que otra polémica. También Pepe Cuco registró a Areli Flores como candidata en Ramos Arizpe, en donde Chema Morales, tiene ya pavimentada totalmente su reelección, porque no se le ve rival.

IV.- TIENEN ADN

Analizando la lista de candidatos a diputados federales de Morena en Coahuila se puede deducir que tienen una alta carga de ADN de su pasado inmediato: el tricolor. Son los mismos, ahora buscan reelección, se critican entre ellos, pero jamás se harán daño, ¡ah, y son totalmente palacio (nacional)! Repiten Javier Borrego en el Distrito Dos, aunque Diego del Bosque salió de la tómbola pasada ahora es candidato por el distrito 4, en tanto que Diana Hernández i rá por el 7, en ambos casos con cabecera en Saltillo. Melba Farías merece mención aparte, porque mandó a volar a su suplente y busca reelección.

V.- PURO ‘AMLOVER’

Ahora que Morena presentó a sus candidatos a diputados federales, entre ellos el lagunero Antonio Attolini , el más “fresa” de todos los “amlovers”, se dio a conocer que en los Distritos 1 y 6 de Coahuila la designación de los candidatos corresponderá a su alianza con el PT a nivel federal. Lo anterior quiere decir, que como lo anticipamos, Lenin Pérez todavía tiene veladora encendida a San Alberto Anaya, dirigente del PT, para que postule en reelección por el Distrito 1. Si Lenin asegura ser candidato a diputado federal otra vez, eso salva a Emilio de Hoyos, porque el dueño de UDC es capaz de apropiarse de la candidatura a la alcaldía.

VI.- EXTRAÑO

Quien causó extrañeza –por decir lo menos- entre varios círculos políticos en La Laguna es Astrid Casale, la esposa del alcalde con licencia de Torreón, Jorge Zermeño. Y es que luego que el panista anunciara que dejaba la alcaldía para ir a buscar una diputación federal, hubo quien le llamó la atención que Casale no dejara su cargo al frente del DIF Municipal, como en otros casos ha sido. Si bien es un puesto honorífico, no deja de extrañar que ella prefiriera mantenerse en el municipio, pese a que su esposo ya no está al frente. ¿O será que es un premio de consolación, luego de tantos rumores que la ubicaban como candidata del PAN?

VII.- INCERTIDUMBRE

Ya ve cómo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que su administración recibió miles de obras sin concluir, algunas abandonadas por mucho tiempo y no conviene reiniciarlas. Seguramente es cierto, hay muchas obras sin concluir, pero la población no tiene la culpa de los errores de los políticos. El voto a Andrés fue para que solucionará los problemas existentes, no para que sólo se quejara de éstos. ¿Entonces qué pasará con la carretera a Zacatecas, que requiere una ampliación, con la adecuación a la vía 57 en su tramo “Los Chorros”, y con otras obras más en Coahuila que efectivamente no están inconclusas, pero sí mal hechas?

VIII.- FALSO O VERDADERO

Debido a que ni el Instituto Electoral, de Gabriela de León, ni el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, de Luis González, sabrán si lo que pongan los candidatos a la plataforma web de Candidato Transparente es falso o verdadero, los ciudadanos deben estar atentos e investigar. Se supone que el IEC y el ICAI sólo ponen a disposición de los candidatos la herramienta tecnológica, pero no se encargan de verificar si es verdad o mentira. Cada quien es responsable de lo que pone, pero sería difícil que un ciudadano pueda saber si una declaración fiscal, por ejemplo, es falsa o verdadera. Vaya lío.

