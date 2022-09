Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Policial do Bope socorre suspeito baleado durante operação na Maré O criminoso, que possuía mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico de drogas, foi socorrido ao Hospital Geral de Bonsucesso, onde permanece custodiado. Por Jefferson Monteiro, TV Globo

27/09/2022 12h41 Atualizado 27/09/2022

Policial do Bope socorre suspeito baleado durante operação da Maré

Um agente do Batalhão de Operações Especiais (Bope) socorreu um suspeito baleado durante uma operação no Complexo da Maré , nesta segunda-feira (26).

De acordo com a polícia, o homem seria um segurança de uns dos chefes do crime organizado na Vila dos Pinheiros e foi atingido por um disparo durante a ação.

MAIS SOBRE A OPERAÇÃO NA MARÉ:

Traficantes fazem live e mostram refém e negociam rendição Vídeo mostra moradoras encurraladas na linha de tiro Família diz que homem morto em operação era inocente

O policial do Bope estabilizou o suspeito, que estava com pneumotórax, aplicando três pontos no ferimento. O criminoso, que possuía mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico de drogas, foi socorrido ao Hospital Geral de Bonsucesso, onde permanece custodiado.

A ação deixou sete pessoas mortas e 26 presas na comunidade. Por conta do intenso tiroteio, três das principais vias expressas do Rio foram interditadas. O trânsito chegou a ser interrompido nas linhas Vermelha e Amarela e na Avenida Brasil.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com