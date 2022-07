Entornointeligente.com /

Policial civil é executado em Nova Iguaçu David de Oliveira Maciel, de 60 anos, já candidato a vereador em 2016 no município e já ocupou o cargo de secretário-executivo de Defesa Civil em Japeri. Por TV Globo

24/07/2022 10h41 Atualizado 24/07/2022

Um policial civil foi executado na Estrada de Madureira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde de sábado (23). A vítima foi identificada como David de Oliveira Maciel, de 60 anos.

Além de policial Civil, David foi candidato a vereador em 2016 no município e já ocupou o cargo de secretário-executivo de Defesa Civil em Japeri, também na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º Batalhão (Mesquita) foram acionados para verificar uma ocorrência no bairro Cabuçu e encontraram o corpo.

As investigações do caso são da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

LINK ORIGINAL: G1 Globo

