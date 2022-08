Entornointeligente.com /

Policiais e torcedores entram em confronto nos arredores do Estádio Nilton Santos; quatro pessoas foram presas Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver um grupo grande de torcedores enfrentando policiais militares em uma das ruas de acesso ao estádio, onde Botafogo e Flamengo jogaram pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (28). Por g1 Rio

28/08/2022 18h13 Atualizado 28/08/2022

Torcedores e policiais militares entraram em confronto nos arredores do Estádio Nilton Santos, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, neste domingo (28). Quatro pessoas foram presas.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver um grupo grande de torcedores enfrentando policiais militares em uma das ruas de acesso ao estádio, onde Botafogo e Flamengo jogaram pelo Campeonato Brasileiro de futebol neste domingo – a partida terminou com vitória do rubro-negro por 1 a 0.

Nas imagens, os torcedores aparecem jogando pedras e outros objetos contra os PMs. Os policiais se defendem e respondem aos ataques com balas de borracha e bombas de efeito moral.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que o comando da corporação direcionou um esquema especial de policiamento para o clássico entre Botafogo e Flamengo, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Equipes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE), do 3° BPM (Méier), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) atuaram na região.

Segundo a PM, o confronto envolveu membros de torcidas organizadas, começou antes do jogo e se estendeu até a partida. O efetivo presente contou com o apoio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e estabilizou a área.

Os quatro homens que foram detidos e conduzidos ao Juizado Especial Criminal.

