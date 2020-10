France Football se ‘olvida’ de Hugo Sánchez entre los nominados a mejor delantero de la historia

Entornointeligente.com /

La revista publicó a los nominados como mejor delantero de la historia y destaca la ausencia del mexicano Hugo Sánchez France Football dio a conocer este lunes la lista de los últimos nominados para integrar el Dream Team histórico del Balón de Oro , en el que llama la atención la ausencia de Hugo Sánchez entre los 10 elegidos por la revista francesa para la posición de centro delantero.

Sánchez ganó cinco Pichichis, además de una Bota de Oro en los 10 años que estuvo en el futbol de España, en el que consiguió una Copa del Rey con el Atlético de Madrid , además de que con el Real Madrid cinco Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas, logros que no bastaron para que el mexicano estuviera entre los 10 finalistas.

Hugo Sánchez llegó a lugares a los que ningún otro jugador mexicano ha podido AP Photo Los nominados para mejor centro delantero de France Football son: Dennis Bergkamp (Holanda), Johan Cruyff (Holanda), Kenny Dalglish (Escocia), Eusébio (Portugal), Sándor Kocsis (Hungría), Gerd Müller (Alemania), Romario (Brasil), Ronaldo (Brasil), Marco Van Basten (Holanda) y George Weah (Liberia).

Selecciones Editoriales Koeman: “El rendimiento de Messi puede ser mejor” La revista decidió hacer el ejercicio de buscar el Dream Team histórico luego de que consideró no entregar el Balón de Oro en el 2020 pues por el receso que hubo por la pandemia sería injusta la evaluación de los futbolistas

“Un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En términos deportivos, sólo dos meses (enero y febrero), de los once generalmente requeridos para formarse una opinión y decidir entre los mejores, es demasiado poco para evaluar y juzgar”

France Football comenzó con las nominaciones el pasado 5 de octubre, día en el que presentó a los contendientes para portero, además de defensas por izquierda, derecha y centrales. Posteriormente presentó a los medios ofensivos y defensivos, mientras que este lunes terminó la lista con los centros delanteros y atacantes por izquierda y derecha

Serán 170 periodistas de diferentes países los encargados en elegir el Dream Team del Balón de Oro , mismo que será bajo la el parado 3-4-3 y se dará a conocer el próximo diciembre, aún con día por definir

