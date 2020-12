Hombre recibe la pena máxima por presunta muerte de su hija

Entornointeligente.com /

Cerca de 12 horas duró la audiencia de juzgamiento de un hombre acusado de

Redacción QUEVEDO

“Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo, nos crecieron alas”, es el primer párrafo del tema canción Sin Miedo, que se hizo sonar durante todo día de ayer en los exteriores de la Casa Judicial.

También se levantó una especie de capilla ardiente donde se observó la presencia de un grupo de personas, junto a pancartas, para exigir justicia, ya que desde tempranas horas se desarrollaba el sexto reinicio de la etapa del juzgamiento por la muerte de la menor Jordana, de 10 años.

Sin embargo, a eso de las 19:00, los jueces del Tribunal Penal de Los Ríos dictaron su veredicto final.

Reacciones

Luego de casi 12 horas de que se instaló la audiencia de juzgamiento, la fiscal, Flor Ferrin, salió desde la Casa Judicial y dio la noticia a los medios de comunicación que esperaban afuera. Dijo que el hombre recibió una sentencia de 34 años y ocho meses de cárcel por ser el principal sospechoso del caso.

Alexandra Sánchez, directora de la fundación Génesis Gabriela abogada y acusadora particular a nombre de la víctima y representante legal de la madre de la menor asesinada, recordó que, Jordana nació un 6 diciembre de 2009, pero lamentablemente el 20 de diciembre de 2019 le quitaron la vida por lo que había pedido 35 años de pena para el responsable del delito de violación con muerte.

La mujer detalló que, la familia de la pequeña está muy afectada ya que durante todo este tiempo han sufrido excesos de maltratos

Suceso

En diciembre de 2019 la noticia de que una menor se había suicidado colgándose de un árbol, por no tener cinco dólares para el agasajo de Navidad de su escuela, generó gran asombro. Sin embargo, luego de que le realizara la respectiva autopsia se reveló que había sido abusada sexualmente, estrangulada y luego colgada de un árbol de mango. En ese entonces se entabló la audiencia de formulación de cargos en contra de Ángel A., padre de la menor. (LRU)

La familia creía en su inocencia

° En diciembre de 2019, Charito, hermana por parte de madre de Ángel A., era quien se encontraba realizando los movimientos judiciales para ayudarlo y así demostrar su inocencia. Creía ciegamente en su palabra

“Él nos ha dicho que no lo abandonemos, ya que no es responsable de lo que se lo acusa. Dice que no es verdad que haya violado a las niñas ni que haya matado a Jordana“, contó la mujer

Sobre el estado de la salud mental de su hermano, explicó en aquel entonces que se encontraba muy preocupado por lo que circulaba en las redes sociales

Ángel A., tenía 54 años de edad cuando fue detenido y se desempeña como jornalero. Ahora se encuentra recluído en el Centro de Rehabilitación Social de Quevedo donde se habría entregado a Cristo

