Policaracas detuvo a tres personas por instalar tarima de Guaidó en Caracas

Funcionarios de Policaracas ordenaron desmontar la tarima en el punto de concentración de la avenida Victoria para la marcha convocada por Juan Guaidó . El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este sábado, reportó El Nacional.

Winston Flores, diputado a la Asamblea Nacional, informó que fueron detenidos y trasladados a El Helicoide los chóferes Freddy Quintero, Juan García y Ángel Bastidas, quienes conducían los camiones con el material para el montaje. Agregó que la movilización se mantiene como estaba prevista en Caracas. “La orden fue amedrentar a la compañía que estaba montando la tarima. La PNB se llevó los camiones de la tarima y una planta eléctrica. Ellos creen que haciendo esto no habrá acto este sábado, y se equivocan. El mundo entero, vea como hoy nos confiscan nuestros derechos civiles y políticos”, afirmó Flores.

En la zona también se presentaron “ballenas” de la PNB, que finalmente fueron retiradas tras la detención de los conductores.

“Hoy estábamos cumpliendo como diputados de la AN, con un acto de la AN, y vemos como la fuerza del Estado usurpado viene a irrumpir un acto cívico y democrático. Pero eso no va a detener la marcha y el evento. En este mismo sitio montaremos una tarima temprano para que el presidente Juan Guaidó le hable a los venezolanos y al mundo”, dijo el parlamentario Carlos Berrizbeitia.

