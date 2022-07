Policía sigue investigando a Dorado como «desaparecido»; la Fiscalía toma declaraciones

Entornointeligente.com /

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Julio César Cossio, informó que la Policía en territorio boliviano continuará realizando la búsqueda de Juan José Dorado como persona «desaparecida» por lo que se decidió citar a declarar al entorno familiar y a las amistades del desaparecido. «La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen continuará realizando la investigación por la desaparición de Juan José Dorado, el caso en Bolivia no está cerrado, se están expidiendo citaciones a personas que consideremos del entorno familiar y social donde desapareció esta persona. No se puede precisar un número exacto de las declaraciones pero se citará a las personas pertinentes y necesarias (…) La policía boliviana coordina en territorio nacional, pero en territorio extranjero no tenemos jurisdicción ni competencia, en ese sentido continuamos con la búsqueda de esa persona y se realizaran varias citaciones», precisó Cossio. A una semana de la desaparición de Juan José Dorado, la Policía y Fiscalía continúan realizando las investigaciones y allanamientos para saber qué pasó el 7 de julio cuando Dorado salió del condominio Santa Mónica rumbo a El Trompillo y abordo una avioneta cessna con el piloto Ernesto Cortes en un plan de vuelo aprobado hacia la estancia Cupesí. Desde entonces se realizaron varias pesquisas, en medio de las investigaciones en Paraguay se encontró una bolsa negra con el cuerpo presumiblemente del exyerno de Angélica Sosa. El Ministerio Público de ese país informó que se trataría de Dorado, sin embargo, su progenitor Gary Dorado viajó a Paraguay, pero manifestó al médico forense que tiene dudas de que sea su hijo y pidió una prueba de ADN. En este marco el coronel aseguró que a pesar del informe de la Fiscalía de Paraguay, la Policía boliviana espera un informe mediante Cancillería para recién dar por cerrado el caso. «A través de las instancias pertinentes se han hecho los requerimientos fiscales y a través de la Cancillería del Estado se está requiriendo al país vecino nos hagan llegar información referente a ese cadáver y esa respuesta es legal y legitima para nosotros, mientras tanto no se puede dejar de buscar a una persona», aseguró la autoridad policial. El coronel aseguró que también se realizan investigaciones para determinar qué pasó con la avioneta y el piloto que acompañaban a Dorado, en las investigaciones ya se identificó el inmueble de Cortes y se emitió los requerimientos. «Por ese motivo en primera instancia se allanaron el hangar 101 del aeropuerto El Trompillo para determinar si la avioneta retornó o no, pero todavía no es hallada la avioneta por eso estamos esperando que la autoridad jurisdiccional emita una orden de allanamiento para hacer nuevas requisas», explicó. La Fiscalía empezó a tomar declaraciones, uno de los citados a declarar fue el gerente de la escuela de aviación en la que estudiaba Dorado. Según un informe de la red Unitel, el ejecutivo manifestó que la avioneta a la que se subió Dorado salió del hangar el 6 de julio y esta no volvió desde la fecha. Sobre el vehículo Con respecto a la movilidad hallada en el cambódromo el coronel aseguró que se realizará una serie análisis con peritos del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) para determinar huellas dactilares y exámenes de luminiscencia para ver si existen manchas hemáticas. También se analizará las cámaras de seguridad que existe en el lugar para ver a que hora llegó y con quienes.

