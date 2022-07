«Policía que consigamos haciendo matraca le abriremos un expediente»

Entornointeligente.com /

El alcalde del municipio Carrizal, José «Chon Chón» Morales, dijo que, han constituido la Brigada de Tránsito en toda la jurisdicción, le ha comprado motos, y está buscando la forma de recuperar patrullas porque solo dejaron una operativa. «Actualmente me siento orgulloso de la policía que tengo»

Ariana Bello / Andry Colmenares

«Lo primero que hicimos fue crear una gerencia para atender a todos los emprendedores del municipio y así ir evaluando los proyectos innovadores que más se destacan. El dicho de que la Venezuela se está arreglando, tiene más que ver con la gente que está buscando como solucionar sus problemas económicos, y esas soluciones las están encontrando a través del emprendimiento». Así se expresó el alcalde del municipio Carrizal, José «Chon Chón» Morales, durante el programa Conversando con Emilio, conducido por el periodista Emilito Materán y que es transmitido por Instagram Live, Facebook y YouTube.

-Servicios en Carrizal

«Desde que llegamos a la alcaldía hicimos lo primero que debería hacer cualquier alcalde, que es limpiar la zona, que en este caso estaba en estado de abandono, asfaltamos, hicimos la debida reparación de fallas de bordes y los baches. Un proceso de recuperación de luminaria y aunque no es una responsabilidad propia del municipio, porque esto lo debe hacer es Corpolec, sabemos que dicha empresa no tiene los recursos suficientes para suministrarnos».

«Nosotros asumimos esas responsabilidades aun cuando no nos competen, porque en la Ley dice que los acueductos, la electricidad y el gas están en manos del Gobierno Nacional, pero nosotros estamos haciendo el cambio de luminaria, y quisiéramos hacer el cambio completo en todo el municipio. Estoy con el proceso desde el mes de febrero y hemos empezado por las vías principales, para que poco a poco agarremos las trasversales».

Por otro lado, el político agregó que indudablemente fue un municipio que durante 4 años estuvo en estado de abandono y que en la actualidad la ciudadanía puede notar el cambio que hay entre el gobierno del pasado y del presente.

En el tema de salud, Morales agregó que en su campaña hablaron de un sistema de salud de primer mundo con medicinas gratuitas y una especie de delivery también gratuito para el paciente. «Eso es un proyecto a futuro, lo prometí y espero poder cumplirlo prontamente, estoy trabajando en eso. Quiero que haya ese servicio de atención sobre todo para las personas con carencias y necesidades. Por ahora lo que he ofrecido es un ambulatorio con una cantidad de servicios asistenciales que son inmensos, hay nuevos servicios. Hemos hecho alianzas con empresas privadas porque nosotros no tenemos los recursos suficientes».

-La seguridad en Carrizal

«Siempre lo he dicho, no me voy a hacer cómplice de nadie, policías que consigamos haciendo matraca o cosas ilícitas le vamos a abrir expedientes administrativos de acuerdo a lo que dice la norma para que no puedan ingresar a otra policía. No es nada fácil. La calamidad que viven los funcionarios es la que vive toda la población. Apenas tomamos el cargo, le mandamos recursos al instituto de la policía municipal y ellos han venido buscando de establecer un instituto autónomo de manera que ellos puedan mejorar».

«Carrizal es un municipio muy pequeño y siempre se los digo a los funcionarios, el que no es amigo del alcalde es enemigo y siempre por algún lado me voy a enterar de las cosas que hagan y voy a tomar correctivos hacia eso. Actualmente me siento orgulloso de la policía que tengo, de acuerdo a los índices que maneja el Ministerio Para Relaciones Interiores Justicia y Paz nosotros a la fecha tenemos mejor seguridad a comparación de un año».

«Hemos constituido la brigada de tránsito en nuestro municipio, le hemos comprado unas motos, estamos buscando de recuperar patrullas porque solo teníamos una operativa. El gobernador nos asignó una unidad para el municipio Carrizal y le doy gracias por eso».

– La Panamericana

«Nosotros no tenemos responsabilidad en lo que es el eje de La Panamericana en ninguno de sus extremos, eso le corresponde a la autoridad única de esa autopista que lo preside el ingeniero Francisco Garcés y a la gobernación del estado. Sin embargo, cuando nosotros estamos echando asfalto en nuestra vialidad y hay un hueco mal atravesado vamos y lo tapamos».

Asimismo, el entrevistado acotó que está buscando la forma de comunicarse nuevamente con el ingeniero Garcés para decirle que si él le da el asfalto, ya la gobernación tiene una planta del mismo suministro, y Morales está dispuesto a poner la mano de obra para reparar los huecos que están entre el tramo de La Rosaleda a Puente Carrizal.

DESPIECE

Tarjetas sumadas según el candidato Luis Aponte

Consultando otro tema, Luis Aponte (Psuv), el candidato con el cual se enfrentó Morales, introdujo un recurso en la Sala Electoral del TSJ, en el cual dice que hay tarjetas que fueron sumadas que no debieron debieron ser totalizadas a favor de Morales. Dicho esto, el alcalde de Carrizal refutó que el recurso interpuesto por Luis Aponte «no tiene asidero, porque efectivamente de acuerdo a la norma electoral habían unos lapsos para hacer sustituciones. El CNE en su escrito ratifica efectivamente los resultados que fueron dados en el municipio Carrizal. Yo tengo mi fe de errata publicada en la gaceta. En conclusión no habrán cambios pues todo se hizo legitimamente dentro de los lapsos establecidos».

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com