Policía Nacional refuerza seguridad ciudadana en La Libertad con 100 agentes de la Dinoes

Entornointeligente.com /

Durante sesión del Comando Regional de Seguridad Humana, la autoridad regional comunicó que los Dinoes se sumarán al otro centenar de agentes del orden que se encuentra actualmente en la provincia de Pataz, desplegando acciones contra el crimen organizado que intenta apoderarse de las actividades mineras artesanales de la zona. Llempén Coronel lamentó que a la fecha no haya respuesta al pedido de generación de presupuesto de apoyo del Ejecutivo para seguridad ciudadana en los gobiernos locales (municipalidades), para fortalecer la infraestructura, logística y recurso humano, pese a que toda la región se encuentra en estado de emergencia. «Con el ministro del Interior logramos conversar con la empresa privada para su apoyo en la incursión de 200 efectivos policiales en Pataz y eso se ha logrado, pero no es suficiente para atender a nuestra región, que sigue necesitando más apoyo del Gobierno Nacional», precisó. La autoridad indicó que en La Libertad sigue creciendo la problemática relacionada a sicariato, extorsiones y tráfico de tierras . Esto último se está iniciando fuertemente en la sierra, al ver que estamos haciendo reservorios en el programa Siembra y Cosecha de Agua. Sostuvo que están invadiendo tierras y propiedades en el tema de la minería ilegal y que eso está modificando el clima de paz que había en el ande tradicionalmente, debido a que no hay comisarías sino solo puestos de control con no más de diez efectivos. Por ello aseveró que se ha solicitado 1,500 efectivos para intervenir en minería ilegal, narcotráfico, prostitución, trata de personas. En esto último indicó que están trayendo personas de otro país o de la selva y las tienen cautivas con estos fines. Patrulleros Luego de evaluar los avances registrados en el acta anterior, el jefe de la III Macro Región Policial, general PNP Augusto Ríos, se comprometió a remitir la relación de vehículos a ser reparados por la empresa privada para volver a ponerlos operativos en la lucha contra la delincuencia. Asimismo, se articulará con la III Macro Región Policial para habilitar las radios tetra que hay en operatividad. Se adelantó que se elaborará un proyecto estimado en dos millones de soles para instalar en Trujillo tres torres que permitan que estas radios estén en permanente intercomunicación, incluyendo las radios del SAMU. Fiscalía especializada Por su parte, el alcalde de La Esperanza, Martín Namay, pidió crear una fiscalía especializada para desarticular organizaciones criminales; y el alcalde de El Porvenir, Víctor Rebaza, solicitó apoyo a la 32° Brigada de Infantería del Ejército del Perú a fin de impedir la paralización de obras públicas por extorsión, como ocurrió en el «Polideportivo Santa Isabel». Más en Andina: BBC Mundo: ¿Qué es el fenómeno del «triple episodio» de La Niña que advierte la ONU? https://t.co/gDBn8YRWL8 a través de @Agencia_Andina

— Moisés Aylas Ortiz (@regionalesand) September 7, 2022 (FIN) LPZ/MAO Publicado: 7/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com