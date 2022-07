Policía, grupos del MAS y un ministro intentan levantar los puntos de bloqueo en Santa Cruz

Entornointeligente.com /

La Policía Boliviana y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en compañía de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), se dirigieron a los distintos puntos de bloqueo para levantar los escombros y objetos que la ciudadanía instaló en apoyo al paro cívico departamental que demanda que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023.

«Me estoy quedando toda esta semana para verificar que nadie ensucie y bote escombros en las carreteras, porque efectivamente ese costo está indexado también a la limpieza que realizamos a través de la ABC (Autoridad Boliviana de Carreteras). Esta vez vamos a responsabilizar a aquellas personas que se atreven a ensuciar, a votar escombros, a las carreteras», sostuvo Montaño.

La autoridad de Gobierno estuvo desplegándose por varios puntos de la ciudad cruceña desde la madrugada de este lunes para despejar los distintos puntos de bloqueo y garantizar la libre circulación. Sin embargo, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se dirigió al ministro de Obras y le exhortó a respetar la forma de protesta del pueblo cruceño.

«(Lamentamos) de que se estén dando recursos económicos a la gente para que haga convulsión, para hacer desmanes, para que exista violencia. Señor Montaño, el poder no es para siempre. Usted va tener que volver a esta tierra bendita y va tener que responderle a la población, a todos, por estos actos que está realizando», dijo esta mañana Calvo en conferencia de prensa.

El líder cívico pidió a los bloqueadores mantener la calma y no caer en provocaciones de los masistas; pero, según reportes de los medios locales, ya se registraron algunos amagues de enfrentamientos entre afines al masismo y bloqueadores en afueras del Plan 3000.

Respecto a la acción de la Policía, los efectivos levantaron varios puntos de bloqueo, pero los cívicos vuelven a bloquear una vez que los uniformados se dirigen a otro lugar de la ciudad.

Luego de los despejes de calles y avenidas, Montaño aseguró a los medios que el paro cívico es un fracaso porque los cruceños «le han dicho no al conflicto, no a la división y no al gobernador de Santa Cruz».

