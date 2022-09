Policía de Lara está en la mira del Ministerio de Interior y Justicia

Entornointeligente.com /

Barquisimeto. Las redes sociales han sido durante los últimos meses, escenario de múltiples denuncias de abusos de poder, cometidos por las fuerzas del orden público en el ámbito nacional, pero en el estado Lara han tomado mayor auge, evidencia desde amenazas verbales, matracas, gritos y golpes en plena calle.

Las imágenes que han circulado vertiginosamente desde el 4 hasta el 12 de septiembre han mostrado a los miembros de la Policía del estado Lara amenazando con: «Te voy a reventar en la calle» a Emanuel Paradas, un joven que fue retenido por más de una hora en una alcabala ubicada en la entrada de Barquisimeto, donde le quitaron sus papeles con el objetivo de multarlo, pero al pasar el tiempo y haberse quejado, lo amenazaron verbalmente.

«Me dijeron que me tenían que poner una multa, a la cuál accedí y no había ningún problema que la colocaran, y me la entregaran, pero que la tenía que pagar de una vez y en dólares. Les respondí que no tenía dinero en el momento, aparte que se muy bien que tengo un plazo para pagarla. Como les respondía con argumentos se molestaban y se comenzaban a reír diciendo que tenía dos horas para tenerme allí» denunció Paradas.

El fin de semana del 10 de septiembre, un miembro del cuerpo de ciclistas de Polilara quedó en evidencia cuando recibió presuntamente 10 dólares que cobraba para no ponerle la multa a unos ciudadanos en la avenida Vargas con carrera 19 de la ciudad capital. El funcionario alegó que le entregaron un papel con un número de teléfono.

El lunes 12 de septiembre, dos policías arremetieron contra una persona que supuestamente estaba robando en un comercio ubicado en en centro comercial barquisimetano. Las imágenes que circularon, reflejaron a un funcionario dándole golpes con su casco al presunto delincuente en la cabeza, mientras que su compañero de labores lo sostenía por un brazo.

Posteriormente, se observó como lo introdujeron de manera violenta a un vehículo que tampoco fue identificado como del Instituto Autónomo Cuerpo de Policías del estado Lara, Iacpel, y que para expertos en leyes, es un procedimiento mal hecho desde el inicio.

Además, se evidencia al funcionario gritar a dos transeúntes que reclamaron el brutal ataque contra el ciudadano que ya estaba sometido en el piso.

Otra de las denuncias realizadas por los ciudadanos es el uso de la Policía del estado Lara para ejercer funciones de vigilancia privada en algunos negocios, sobre todo a la hora del cierre de estos locales.

Estas acciones encendieron las alarmas dentro del Gobierno nacional y regional, impulsaron las respuestas inmediatas tanto del fiscal designado por la Constituyente Tarek William Saab como del gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira.

#AHORA #Fiscalía 21 Lara del Ministerio Público @MinpublicoVEN logró la #aprehensión de los policías estatales de Lara Billis Walmart Sira Alejos y José Angel Giménez por haber cometido los delitos de Trato cruel y Agavillamiento contra 1 ciudadano en el centro de Barquisimeto pic.twitter.com/bJFsIyWwPs

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 12, 2022

Ambos funcionarios coincidieron en no aceptar los malos comportamientos dentro de las instituciones por parte de los funcionarios de seguridad e informaron que fueron aplicadas las respectivas sanciones establecidas en la ley.

Pereira aseguró que las últimas dos denuncias fueron atendidas por el general de brigada Luís Peña Quevedo, comandante de la Policía del estado Lara, a través del órgano de control y seguimiento de funcionarios e invitó a la ciudadanía a realizar las denuncias pertinentes.

El director de PoliLara, Luis Peña Quevedo, se reunió con Alfonso de la Torre, fiscal 21 del Ministerio Público. Foto cortesía Peña Quevedo informó que la tarde del mismo 12 de septiembre, fueron puestos a la orden de la Fiscalía número 21 de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, los funcionarios policiales los supervisores Billy Walmart Sira Alejos y José Ángel Giménez por acciones individuales de trato cruel y agavillamiento.

Piden cargo al director de PoliLara Durante el transcurso del 14 de septiembre, el equipo de Crónica.Uno pudo conocer que al general de brigada Luis Peña Quevedo le solicitaron la entrega del puesto como director del Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del estado Lara.

Fuentes internas informaron que se encuentran «de reunión en reunión» pero ya el cargo fue solicitado.

Además, se supo que desde el Ministerio de la Defensa, presuntamente, se aprobó el traslado en comisión de servicio para el general de brigada Héctor Jesús Pernía Perdigón, del Ministerio de Interior y Justicia, para cumplir funciones en la Policía del estado Lara, por un período de un año. Al cierre de esta nota, aún se esperaba por la aprobación y nombramiento del A/J Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia.

Resolución de aprobación de Comisión de servicio del G/D Héctor Pernía para la Policía de Lara. Foto cortesía

