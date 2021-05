Policía criticó las vacunas contra el Covid-19, tiempo después falleció por el virus en Denver

El policía y ex Marine, casado y padre de dos hijos, murió el miércoles, anunció “con gran tristeza” el Departamento del Alguacil de Denver, en Facebook.

Trujillo había publicado varios mensajes contra la vacunación en las redes sociales en los últimos meses, según Daily Mail.

El 7 de mayo, Trujillo cambió el borde de su foto de perfil de Facebook para que dijera “Tengo un sistema inmunológico”, una razón aparente para no vacunarse, informó el medio. El mes pasado, la foto del borde decía “No me importa si te has puesto la vacuna”, según el artículo.

Según los informes, las capturas de pantalla de una publicación compartida por Trujillo en abril incluyen una publicación de TikTok de un Marine que se oponía a las vacunas, porque “Ser marino me ha enseñado una cosa: nunca seas el primero en ser voluntario (… ) La historia nos ha dicho que cualquier producto nuevo que salga al mercado siempre está lleno de problemas. ¿Y sabes cómo solucionan esos problemas?”.

Trujillo trabajaba en el “Denver’s Downtown Detention Center”, donde otro policía también hispano murió por coronavirus hace menos de dos semanas: James Herrera, de 51 años, falleció el 16 de mayo.

En Colorado, los agentes de la ley no están obligados a vacunarse, y el departamento no realiza un seguimiento de quién se ha inmunizado. “Las vacunas fueron una elección”, dijo al diario Canon City Daily Record Daria Serna, portavoz del departamento del alguacil.

Esta semana, el gobernador Jared Polis (D) anunció que Colorado sorteará $5 millones de dólares en premios de lotería para alentar alentar a los residentes a vacunarse contra el coronavirus.

En Nueva York, tanto la ciudad como el estado también han establecido varios atractivos para estimular la vacunación entre adultos y jóvenes, incluyendo entradas a espectáculos, vales de comida, y sorteos de dinero y becas universitarias.

