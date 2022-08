Polesel sobre la Frontera: Se ha avanzado «pero no como se quiere»

Entornointeligente.com /

La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, afirmó sobre la reunión del «Acuerdo de la Frontera» que «se ha avanzado pero no con la velocidad que se quisiera, porque si no se reinician la relaciones consulares y diplomáticas no se puede avanzar».

Manifestó que es necesario restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, así como también reactivar el comercio binacional.

Con el inicio del intercambio binacional, se podrá generar cerca de 3.000 empleos en la frontera, en una primera fase.

Por su parte, Gipsy Pineda, tesorera de Fedecámaras Táchira y presidenta de la Cámara de Turismo de la entidad, precisó que «más que compromiso del sector privado, de tener que avanzar, de necesitar de manera imperiosa la reapertura de la frontera, es un evento para proponer soluciones, mostrar y hacer saber a los ejecutivos y a los gobiernos de ambos países, lo que necesitamos en el sector privado para poder avanzar».

