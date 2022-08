Polícias sobre postos móveis: Segurança nocturna não se alcança «com uma roulotte»

Entornointeligente.com /

O corpo da Polícia de Segurança Pública está envelhecido e precisa de mais agentes para poder dar resposta às necessidades. Este é o entendimento do presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Policia (ASPP/PSP), que esta sexta-feira se juntou à Associação de Bares da Zona Histórica do Porto (ABZHP) para uma conferência de imprensa no café Guarany em torno do aumento da insegurança que as duas entidades consideram estar a ocorrer na noite do Porto e Lisboa.

Os números dizem que a criminalidade desceu em relação a outros anos. Dados lançados pelo Ministério da Administração Interna (MAI), na última semana de Julho, dão conta de que há menos 8% de casos de criminalidade geral. Se em causa estiver a criminalidade violenta e grave, adianta o MAI, houve um decréscimo de 10% em relação a 2019.

Ainda assim, tanto a ASPP/PSP e a ABZHP salientam existirem «novos fenómenos» de violência, sobretudo, à noite, nomeadamente com recurso a armas. Para dar resposta a uma potencial escalada destes fenómenos, que entende estarem a ocorrer com mais regularidade, o presidente do sindicato dos polícias, Paulo Santos, diz ser necessário apostar na prevenção.

Porém, o dirigente sindical, que sublinhou estar presente na conferência na qualidade de pessoa mandatada pelos polícias e não pela PSP, diz que esta circunstância não se resolve sem um aumento do efectivo policial nas ruas. Só que, segundo refere, não é possível fazê-lo sem um reforço de novos profissionais.

«O ministro (da Administração Interna) diz que este ano vão entrar cerca de mil polícias. E é verdade. Esquece-se é de dizer que vão sair em igual número», salienta. Para existir uma resposta adequada às necessidades, defende um «rejuvenescimento» da corporação, mas aumentando o número de efectivos.

«Do nosso ponto de vista, o problema nunca teve a ver com as estruturas, mas sim com o efectivo para apetrechar essas esquadras», afirmou, depois de tecer um comentário sobre as unidades móveis da PSP instaladas em Lisboa e no Porto. «Não é vender a ideia de que está tudo bem e de que tudo se vai resolver com uma roulotte», atira. Essas unidades móveis, afirma, servem apenas para «tranquilizar Rui Moreira e Carlos Moedas». Reforça ainda, que, como já aconteceu no passado, estas infra-estruturas não estão dotadas das condições necessárias para os agentes trabalharem, por serem frias e não disporem de uma casa de banho.

Já o presidente da ABZHP, António Fonseca, defende o alargamento da videovigilância a zonas comerciais como a Rua de Santa Catarina ou a Rua 31 de Janeiro. Recordando o recente incidente num bar da Rua do Torrinha , onde algumas pessoas ficaram feridas após um grupo de encapuzados lá ter entrado com armas de fogo, afirmou que «as forças policiais não estão a ter o devido cuidado». Para prevenir que os clientes se afastem da movida portuense sugere uma «maior presença policial junto aos estabelecimentos» e após o seu encerramento, até ao «escoamento» de pessoas das ruas.

António Fonseca questionou ainda sobre o futuro da esquadra da PSP do Infante, que recentemente encerrou por falta de pessoal, e sobre a possibilidade do Posto de Turismo da PSP, transferido da Avenida dos Aliados para Cedofeita, poder ali ser instalado.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com