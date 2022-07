Entornointeligente.com /

Polícias fazem operação conjunta no Complexo do Alemão; moradores relatam intenso tiroteio, e um PM morreu Bope e Core, grupos de elite das polícias Militar e Civil, chegaram às favelas ainda no fim da madrugada. Por Bom Dia Rio

21/07/2022 06h28 Atualizado 21/07/2022

As polícias Militare Civil iniciaram nesta quinta-feira (21) uma operação conjunta no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Moradores relataram intenso tiroteio e até rajadas , e um PM foi morto por traficantes.

Passageiros de um ônibus tiveram de se jogar no piso para fugir de balas perdidas.

1 de 2 Passageiros se abaixam em ônibus para se proteger de tiros no Alemão — Foto: Reprodução/TV Globo Passageiros se abaixam em ônibus para se proteger de tiros no Alemão — Foto: Reprodução/TV Globo

A PM informou que criminosos atacaram a UPP da Fazendinha, onde estava o PM atingido.

O Bope e o Core, grupos de elite das corporações, foram combater o roubo de veículos e ataques a bancos.

«As informações dos setores de inteligência apontam a presença de criminosos desta região praticando roubos de veículos principalmente nas áreas dos bairros do Grande Méier, Irajá e Pavuna», informou a PM.

«Esse grupo vem empreendendo roubos a estabelecimentos financeiros — como aqueles que ocorreram no município de Quatis , em Niterói e na Baixada Fluminense — e roubos de carga, além de planejar tentativas de invasão a outras comunidades da cidade «, emendou.

«Com o objetivo de impedir a circulação das polícias no morro, os traficantes estão jogando óleo em vias e colocando fogo em barricadas», acrescentou a Polícia Militar.

2 de 2 Blindado circula pelo Complexo do Alemão — Foto: Reprodução/TV Globo Blindado circula pelo Complexo do Alemão — Foto: Reprodução/TV Globo

