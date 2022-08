Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Lei de Cotas Resgate de menino Bolsonaro no JN Polícia resgata de sequestro vereadora trans do ES De acordo com informações apuradas pelo g1, Lari Camponesa (Republicanos) foi resgatada por policiais civis na cidade de Anchieta, no Sul do ES. Por Álvaro Guaresqui, g1 ES

22/08/2022 23h49 Atualizado 23/08/2022

1 de 1 Vereadora Lari Camponesa (Republicanos) foi sequestrada na manhã desta segunda-feira (22). Bandidos pediram resgatem de R$250 mil ao irmão da vítima. — Foto: Arquivo pessoal Vereadora Lari Camponesa (Republicanos) foi sequestrada na manhã desta segunda-feira (22). Bandidos pediram resgatem de R$250 mil ao irmão da vítima. — Foto: Arquivo pessoal

Foi resgatada a vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos), sequestrada durante a manhã desta segunda-feira (22) , em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo.

Lari Camponesa, como é conhecida, é a única vereadora trans do estado . O sequestro foi por volta das 7h da manhã, na localidade de Mundo Novo, na zona rural de Rio Novo do Sul.

O g1 apurou que a vereadora foi encontrada por policiais civis, na noite desta segunda, no município de Anchieta, também no Sul do estado.

Ainda não há informações sobre como a vereadora foi encontrada, nem se houve a prisão de suspeitos.

Vereadora Lari Camponesa (Republicanos) é sequestrada no Sul do Espírito Santo

Vídeos: tudo sobre o Espírito Santo

50 vídeos Veja o plantão de últimas notícias do g1 Espírito Santo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com