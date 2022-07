Polícia resgata 48 mulheres mantidas em cativeiro no Equador e Peru

Entornointeligente.com /

O Governo equatoriano anunciou este sábado que 48 mulheres que eram mantidas em cativeiro para fins sexuais foram resgatadas, numa operação contra uma alegada rede de tráfico de pessoas que actuava no Equador e no Peru.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, o Governo acrescentou que a operação implicou buscas em 18 edifícios, nos quais foram resgatadas as mulheres, sem revelar a localização.

A polícia equatoriana divulgou fotografias, com o rosto parcialmente coberto, de várias das 13 pessoas detidas para investigação por suspeitas de estarem «ligadas ao crime de tráfico de pessoas».

A operação foi lançada em conjunto com a direcção nacional de investigação criminal e a direcção contra o tráfico de pessoas e contrabando de migrantes da Polícia Nacional do Peru.

Em Dezembro, mais de 200 pessoas suspeitas de integrarem uma vasta rede de tráfico de migrantes na América do Sul e na América Central foram presas, numa operação coordenada pela Interpol.

Segundo a organização de cooperação policial, 16 alegados membros do grupo de crime organizado venezuelano «Tren de Aragua» foram detidos no Equador por serem suspeitos de traficar migrantes haitianos, com a ajuda de grupos armados da Colômbia.

Na Colômbia, a organização de crime organizado «Casa Inglesa», conhecida pela exploração sexual de crianças em Bogotá, também foi desmantelada. Supostamente, as crianças eram aliciadas na Venezuela e enviadas para o Equador através da Colômbia.

Em 2018, a Organização Internacional para as Migrações alertou que as centenas de milhares de refugiados venezuelanos que tinham entrado no Equador, Peru e Chile, do quais 40% eram mulheres e crianças, estavam mais expostos à violência sexual, podendo cair em redes de prostituição ou serem vítimas de tráfico humano.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com