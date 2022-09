Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Polícia procura homem suspeito de manter esposa e duas filhas em cárcere privado por mais de 20 anos em Valença Família vivia em condições precárias em uma área rural de difícil acesso. Esposa contou que filha mais nova nasceu em casa porque o marido a impedia de fazer pré-natal e também a proibiu de ser assistida no momento do parto. Por Vinicius Lima, Guilherme Santos e Raquel Ribeiro — Valença, RJ

29/09/2022 18h14 Atualizado 29/09/2022

Polícia procura homem suspeito de manter esposa e duas filhas em cárcere privado

Um homem, de 60 anos, é procurado pela polícia suspeito de manter a esposa e duas filhas em cárcere privado por cerca de 22 anos , em Valença (RJ) . A família vivia em condições precárias em uma casa que fica em uma área rural de difícil acesso no distrito de Pentagna. As informações são da Polícia Civil.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

A polícia foi até o local após uma denúncia de que o suspeito teria ameaçado vizinhos. No momento em que os agentes tentaram fazer a abordagem, o homem foi visto fugindo para uma área de mata e não foi mais localizado. Veja no vídeo abaixo.

VÍDEO: imagens da casa onde a família era mantida em cárcere privado em Valença

Na residência, viviam três mulheres: a esposa e duas filhas do fugitivo, sendo uma aparentemente maior e a outra menor de idade — não há confirmação das idades porque as filhas não foram registradas e, por isso, não possuem documentos de identificação civil.

Segundo a polícia, as filhas do suspeito nunca frequentaram a escola e também eram desestimuladas a receber atendimentos de saúde do município.

A esposa contou ainda que a filha mais nova nasceu em casa porque o marido a impedia de fazer pré-natal e também a proibiu de ser assistida no momento do parto .

As três mulheres foram retiradas da situação de cárcere privado durante a ação, que foi feita por policiais civis das delegacias de Valença e de Rio das Flores, além de guardas municipais de Valença.

As vítimas juntaram pertences pessoais e foram levadas para a casa de parentes.

«Procuramos um abrigo, encontramos a família da esposa, que, inclusive, acreditava que ela já estava morta, pois ela não dava notícias durante toda a expedição do mandado do marido», acrescentou o delegado.

LEIA TAMBÉM

Gerente é investigada por recusar candidato aprovado em concurso: 'Além de preto e viado, deve ser petista' Mãe que confessou ter matado as filhas não demonstrou arrependimento e alegou que 'fez bem' às crianças, diz delegado Violência contra a mulher: saiba como denunciar ou ter assistência

1 de 4 Casa onde a família vivia — Foto: Divulgação/Polícia Civil Casa onde a família vivia — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Investigação

Os policiais descobriram que o suspeito possui um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, expedido em 2007. Desde então, ele é considerado foragido da Justiça.

No imóvel, foram apreendidas uma espingarda calibre .28 e várias munições.

2 de 4 Espingarda e munições apreendida no imóvel — Foto: Divulgação/Polícia Civil Espingarda e munições apreendida no imóvel — Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil apurou mais detalhes sobre a condição de vida da família, e os indícios levaram o delegado a determinar que o caso seja tratado como cárcere privado.

«Ele está há quase 20 anos submetendo tanto a esposa quanto as duas filhas a essa condição de vida dele. Então, é uma condição de vida reclusa, de cárcere forçado, ele não permite que as filhas dele deixem a casa, não permite que a mulher deixe a casa, não permite que elas tenham contato com qualquer outra pessoa que não seja ele», detalhou o delegado Flavio de Almeida Narcizo.

3 de 4 Vítimas juntaram os pertences e foram para casa de parentes — Foto: Divulgação/Polícia Civil Vítimas juntaram os pertences e foram para casa de parentes — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Além do mandado de prisão por homicídio qualificado, agora o homem também passa a ser investigado e procurado por cárcere privado.

Quem presenciar situações deste tipo pode fazer denúncias à polícia pelo telefone (24) 2452-3769 . O anonimato é garantido.

4 de 4 Casa onde a família vivia — Foto: Divulgação/Polícia Civil Casa onde a família vivia — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Anterior Webstories Próximo Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com