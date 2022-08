Entornointeligente.com /

Polícia Penal retira 104 celulares e 3 roteadores wi-fi de Bangu 3 Todas as galerias da unidade prisional, destinada aos presos que se declaram pertencer ao Comando Vermelho, foram fiscalizadas. Por Elza Gimenez, TV Globo

25/08/2022 07h13 Atualizado 25/08/2022

1 de 1 Celulares apreendidos em Bangu 3 — Foto: Reprodução Celulares apreendidos em Bangu 3 — Foto: Reprodução

A Polícia Penal do RJ encontrou nesta quarta-feira (24) 104 celulares em celas da Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho ( Bangu 3 ), no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

A maior parte dos aparelhos estava escondida atrás das chapas de aço que revestem as celas . Ainda havia três roteadores de sinal de wi-fi .

Também foram apreendidos 530 gramas de erva seca picada, distribuídos em 61 invólucros.

Todas as galerias da unidade prisional, destinada aos presos que se declaram pertencer ao Comando Vermelho, foram fiscalizadas.

