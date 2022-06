Entornointeligente.com /

Polícia ouviu esposa de 'Pelado', suspeito investigado por desaparecimentos de Bruno Pereira e Dom Phillips A mulher prestou depoimento na última sexta-feira (10) em companhia de um advogado e preferiu não falar sobre o caso. Com a mulher, são 9 pessoas já foram ouvidas pela equipe de investigação. Por Rôney Elias, Rede Amazônica

14/06/2022 10h10 Atualizado 14/06/2022

1 de 1 Desaparecimento de jornalista e indigenista no AM: imagem mostra Amarildo preso — Foto: Reprodução Desaparecimento de jornalista e indigenista no AM: imagem mostra Amarildo preso — Foto: Reprodução

A Polícia Civil ouviu a mulher de Amarildo da Costa Oliveira, o 'Pelado' , nas investigações sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips . Amarildo é investigado pelo desaparecimento da dupla, mas nega participação .

Segundo a polícia, a mulher, cujo primeiro nome é Josenete, prestou depoimento na última sexta-feira (10) em companhia de um advogado e preferiu não falar sobre a prisão do marido nem sobre o caso dos desaparecidos.

Com ela, são 9 pessoas ouvidas pela Polícia até o momento . No entanto, ainda não se sabe quando ocorreu o depoimento da mulher. O g1 teve acesso a informações de que ela foi até à sede da Polícia Civil de Atalaia do Norte acompanhada pelo seu advogado, mas preferiu não responder aos questionamentos dos agentes.

Amarildo foi preso na terça-feira (7) , mas por outro motivo: durante as buscas em sua casa, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) encontrou uma porção de droga, além de munição de uso restrito das Forças Armadas.

Bruno e Dom seguem desaparecidos . Os dois foram vistos pela última vez no dia 5 de junho, domingo da semana que passou, na Terra Indígena Vale do Javari, dentro do território que pertence à cidade de Atalaia do Norte , no Amazonas.

As equipe de buscas encontraram pertences dos dois. Nesta segunda-feira (13), a mulher do jornalista britânico, Alessandra Sampaio, disse que os corpos dele e do indigenista foram encontrados . Mas, as autoridades que atuam nas buscas, lideradas pela Polícia Federal (PF), não confirmam a informação.

Amarildo está preso por outro motivo

Natural de Atalaia do Norte , Amarildo é pescador. Ele é casado, mas a polícia ainda não divulgou se ele tem filhos. De acordo com a Polícia Civil, ele mora em São Gabriel, comunidade que pertence à área rural de Atalaia do Norte .

Ele é o único suspeito de envolvimento nos sumiços, e está preso desde a terça-feira (7). Em depoimento à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), ele negou envolvimento no caso .

A polícia chegou ao nome de Amarildo logo no início das investigações. Testemunhas ouvidas pelas autoridades policiais disseram que viram o suspeito ameaçando Bruno Araújo Pereira. Uma testemunha também afirmou que Amarildo foi visto em uma lancha, navegando logo atrás da embarcação de Bruno e Dom.

Amarildo mora na Comunidade São Gabriel, onde Dom e Bruno estiveram no dia do desaparecimento. Antes, eles passaram pela Comunidade São Rafael, que fica acima.

O jornalista e o indigenista foram vistos pela última vez na Comunidade Cachoeira, onde testemunhas viram Amarildo em uma lancha, atrás da embarcação em que estavam os dois.

A lancha dele foi apreendida no mesmo da prisão. Dias depois, a Polícia encontrou sangue na embarcação . Mas, ainda não há confirmação de que o material seja humano.

Na noite da quinta-feira (9), a justiça decretou a prisão temporária de Amarildo por 30 dias.

