Polícia investiga como menino de 1 ano morreu após acidente em campo de futebol de creche municipal de São Paulo Pais de alunos suspeitam que criança se enforcou na rede do gol durante atividade na quarta (31) no CEU Meninos, no Sacomã, Zona Sul. Enrico foi levado com parada cardiorrespiratória a dois hospitais, onde não resistiu e morreu. Delegacia investiga caso como morte suspeita. Prefeitura informou que também apura. Criança será enterrada nesta quinta (1º). Por Kleber Tomaz, Henrique Silva e Bruna Gavioli, g1 SP e TV Globo — São Paulo

01/09/2022 09h45 Atualizado 01/09/2022

1 de 2 Enrico Braga Souza morreu após acidente no CEU Meninos, na Zona Sul de São Paulo — Foto: Reprodução/Arquivo pessoal Enrico Braga Souza morreu após acidente no CEU Meninos, na Zona Sul de São Paulo — Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

A Polícia Civil investiga como um menino de 1 ano e 7 meses morreu na quarta-feira (31) após acidente num campo de futebol do Centro Educacional Unificado (CEU) Meninos, no Sacomã, Zona Sul de São Paulo .

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Prefeitura, a morte de Enrico Braga de Souza foi confirmada no segundo hospital para onde ele foi levado após ter uma parada cardiorrespiratória (leia notas completas abaixo) .

Pais de alunos suspeitam que a criança possa ter se enforcado com a rede do gol, segundo postagens feitas por eles nas redes sociais. Cinco professoras estavam monitorando uma atividade no campinho onde tinham cerca de 30 crianças. A delegacia que investiga as circunstâncias e causa da morte de Enrico e eventuais responsabilidades pelo que aconteceu com o garoto. Para isso, policiais buscam câmeras de segurança e ouvirão testemunhas para tentar esclarecer o que ocorreu.

O menino será velado e enterrado nesta quinta-feira (1º) no Cemitério Memorial Santo André, na cidade de Santo André, região metropolitana.

2 de 2 Menino de 1 ano e 8 meses que morreu após acidente em quadra de creche municipal será enterrado em cemitério de Santo André, no ABC Paulista — Foto: Henrique Silva/TV Globo Menino de 1 ano e 8 meses que morreu após acidente em quadra de creche municipal será enterrado em cemitério de Santo André, no ABC Paulista — Foto: Henrique Silva/TV Globo

O que diz a Polícia

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o 95º Distrito Policial, Heliópolis, abriu inquérito para investigar o caso. Inicialmente a ocorrência foi registrada como morte suspeita a esclarecer.

«Uma criança, de cerca de um ano, morreu após um possível acidente na quadra de um Centro de Educacional Unificado (CEU), na tarde desta quarta-feira (31), por volta das 12h, na Rua Barbinos, no Sacomã, na Capital. O menino foi socorrido à Unidade Básica de Saúde (UBS) e posteriormente, à Assistência Médica Ambulatorial (AMA), mas não resistiu . O caso foi registrado como morte suspeita pelo 95º DP (Heliópolis). A equipe da unidade compareceu ao local para o levantamento de câmeras e testemunhas que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos», informa o comunicado da pasta da Segurança.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de São Paulo, informou que abriu, em caráter prioritário, uma apuração para verificar as circunstâncias do caso:

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), informa que abriu, em caráter prioritário, uma apuração para verificar as circunstâncias da tragédia ocorrida no Centro Educacional Unificado (CEU) Meninos, onde infelizmente o aluno E.B.S faleceu em decorrência de um acidente no campo de futebol . Durante atividade pedagógica na manhã desta quarta-feira (31), cinco professoras acompanhavam as crianças no local e assim que foi identificada a situação, todas as medidas necessárias foram tomadas e a família, imediatamente contatada.

O CEU possui um brigadista capacitado em primeiros socorros que atendeu a criança, que foi levada até a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Seckler. A diretora regional Marta Malheiros acompanhou a família no atendimento médico.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o aluno teve o óbito constatado na Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Sacomã na manhã desta quarta-feira (31). A criança foi atendida por uma equipe de urgência, que fez todos os procedimentos necessários para tentar reanimá-la de uma parada cardiorrespiratória, infelizmente sem êxito . O atendimento teve início na UBS Jardim Seckler, onde foram feitos os primeiros socorros, com tentativa de reanimação do paciente, e imediata transferência para a AMA Sacomã.

O secretário-adjunto da SME, Bruno Lopes Correia, esteve no local para acompanhar a situação e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento das Aprendizagens (Naapa), composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para prestar acolhimento aos funcionários e crianças da unidade escolar. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social esteve no local para apoio às famílias.

A partir das 18h30 desta quarta-feira, t odas as atividades das unidades do CEU foram suspensas e retornarão na sexta-feira (2), com exceção do Centro de Educação Infantil ( CEI) Meninos, que retomará as atividades na próxima segunda-feira (5).

A SME está consternada e lamenta profundamente o ocorrido . Foi registrado um Boletim de Ocorrência ainda ontem (31), e a unidade escolar está à disposição dos familiares para quaisquer esclarecimentos.

