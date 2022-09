Entornointeligente.com /

Polícia investiga assassinatos de três indígenas no Maranhão e na Bahia A polícia apura se há envolvimento de madeiros e posseiros nos crimes. Por Jornal Nacional

05/09/2022 21h09 Atualizado 05/09/2022

Polícia investiga assassinatos de três indígenas no Maranhão e na Bahia

Policiais civis da Bahia e do Maranhão estão investigando os assassinatos de três indígenas no fim de semana.

Israel Carlos Miranda Guajajara, de 34 anos, morreu atropelado na madrugada de sábado (3), na cidade de Arame , na Terra Indígena Araribóia, a 440 quilômetros de São Luís .

Também no sábado, na mesma reserva, em Amarante do Maranhão , Janildo Oliveira Guajajara foi morto com um tiro de espingarda.

Janildo Guajajara e um adolescente de 14 anos retornavam de uma festa. Janildo levou um tiro nas costas e morreu no local . O adolescente foi atingido por estilhaços e recebeu alta nesta segunda-feira (5) à tarde.

«Depois a guarnição foi até o hospital tentar pegar mais informações com o adolescente, mas esse disse também que estava atordoado e não sabia o que tinha acontecido», afirma Major Gilvan, comandante do 34º batalhão da polícia do Maranhão.

Janildo fazia parte do grupo Guardiões da Floresta, criado em 2007 pelos próprios indígenas para proteger a floresta de invasores . A terra indígena Araribóia tem uma área equivalente a três vezes a cidade de São Paulo, onde vivem cerca de 5 mil indígenas das etnias Guajajara e Awá Guajá – parte deles vive isolada, sem contato com outros povos.

Desde 2006, 26 indígenas foram assassinados na região ; seis eram guardiões. A polícia investiga se há envolvimento de madeiros e posseiros nos assassinatos do fim de semana.

Áreas de mineração e agropecuária crescem em meio ao desmatamento no Maranhão Entenda os conflitos nas terras indígenas do Maranhão

Na Bahia, foi enterrado, no fim da manhã desta segunda, o corpo do indígena pataxó Gustavo Silva da Conceição, de 14 anos.

Segundo o Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas, ele foi baleado na cabeça, no domingo (4) de madrugada, por pistoleiros. No local foram encontrados cartuchos de espingarda e bombas de gás lacrimogêneo. A Polícia Federal instaurou inquérito.

Gustavo estava em uma fazenda particular ocupada pelos indígenas há uma semana, em Prado . Em nota, a prefeitura disse que, desde este domingo, o acesso para Vila de Corumbau , está bloqueado pelos indígenas em pelo menos quatro pontos.

O Jornal Nacional procurou a Funai , mas não teve resposta.

