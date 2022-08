Entornointeligente.com /

Polícia identifica suspeito de matar advogado no Centro e divulga cartaz em busca de informações Victor Stephen Pereira Coelho tinha 27 anos e foi esfaqueado na Praça da República. Polícia suspeita que ele tenha sido vítima de um assalto por Wilson José Câmara de Oliveira, de 37 anos. Por Felipe Freire, g1 Rio

01/08/2022 18h50 Atualizado 01/08/2022

Polícia identifica assassino de advogado

O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou nesta segunda-feira (1) um cartaz do foragido da Justiça Wilson José Câmara de Oliveira , de 37 anos. Segundo a polícia, ele é o principal suspeito de assassinar o advogado Victor Stephen Coelho , de 27 anos, morto a facadas no Cento do Rio.

Quem é o advogado morto no Centro do Rio Advogado morto no Centro tinha sido aprovado recentemente no exame da OAB

O advogado, que completaria 28 anos nesta segunda, foi esfaqueado após deixar uma festa na Praça da República, na madrugada do dia 23 de julho.

Formado desde 2020 pela Universidade Cândido Mendes, ele trabalhava como assistente jurídico em um escritório de advocacia e morava em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.

O corpo de Victor foi encontrado em uma área perto da estação Saara do VLT, em frente à entrada lateral do Campo de Santana. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

1 de 2 Wilson José Câmara de Oliveira, de 37 anos, é suspeito pela morte do advogado Victor Stephen Coelho, de 27 anos. — Foto: Divulgação Wilson José Câmara de Oliveira, de 37 anos, é suspeito pela morte do advogado Victor Stephen Coelho, de 27 anos. — Foto: Divulgação

2 de 2 Victor Stephen Pereira Coelho — Foto: Reprodução/Redes sociais Victor Stephen Pereira Coelho — Foto: Reprodução/Redes sociais

Segundo a Polícia Civil, quatro minutos antes da vítima ser assassinada, câmeras de segurança registraram Victor caminhando ao lado do homem que o matou. O vídeo mostra o advogado e o assassino andando na Rua da Constituição, às 23h53, no sentido Praça da República.

As imagens revelam que Victor foi atacado às 23h58. Ele tenta fugir, mas é derrubado e recebe golpes de faca do assassino. Após ser atacado, o criminoso ainda levou sua carteira e o celular.

De acordo com os investigadores, o principal suspeito pelo crime é Wilson de Oliveira. A 29ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) expediu contra ele um mandado de prisão temporária, pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Novas imagens mostram quando o suspeito de matar o advogado exibe uma faca para um homem, que seria segurança de lojas na área. De acordo com o depoimento desse segurança à polícia, ele teria dito que iria usar a arma para roubar.

O Portal dos Procurados recebe informações por diversas plataformas. O anonimato é garantido.

Serviço:

Telefone: (21) 2253 1177 ou 0300-253-117

Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Facebook (mensagem inbox)

Twitter (mensagens)

Site Portal dos Procurados .

