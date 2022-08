Polícia escocesa investiga ameaça feita a JK Rowling após publicação sobre Salman Rushdie

Entornointeligente.com /

A polícia da Escócia revelou neste domingo que está a investigar uma denúncia acerca de uma «ameaça online» feita à famosa autora da saga Harry Potter, JK Rowling , depois de a escritora ter feito uma publicação no Twitter na qual condena o esfaqueamento de Salman Rushdie.

JK Rowling mostrou-se «muito perturbada» com a notícia e disse esperar que o romancista «fique bem». Em resposta, um utilizador escreveu: «Não se preocupe, você é a próxima».

«Para todos os que estão a enviar mensagens de apoio: obrigada, a polícia está envolvida (já esteve envolvida noutras ameaças)», revelou a autora depois de partilhar imagens da publicação ameaçadora.

To all sending supportive messages: thank you ??

Police are involved (were already involved on other threats).

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022 «Recebemos uma denúncia de uma ameaça online que foi feita e a polícia está a realizar investigações», afirmou uma porta-voz da polícia escocesa.

Rushdie, de 75 anos, estava a dar uma palestra sobre liberdade artística, na sexta-feira, em Nova Iorque, quando um homem subiu ao palco e esfaqueou o escritor , que vive sob ameaça desde que publicou o seu romance Os Versículos Satânicos , o livro que muitos muçulmanos consideraram blasfémia e que o Irão em particular tornou em pretexto para a fatwa que pede a morte do escritor desde 1989.

O alegado agressor, Hadi Matar, de 24 anos, de Fairview, Nova Jersey, declarou-se inocente das acusações de tentativa de homicídio e agressão em tribunal no sábado.

Rowling foi criticada no passado por activistas pelos direitos das pessoas transgénero , devido a declarações sobre o que constitui uma mulher, por exemplo, que lhe mereceram acusações de transfobia.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com