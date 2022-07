Entornointeligente.com /

Polícia encontra corpo de adolescente morto por amigos em Santa Cruz, Rio Amigos de Cauã Neres, 17 anos, confessaram que o mataram por causa de um celular. Corpo foi encontrado no Rio São Francisco. Por Guilherme Santos e Lívia Torres, RJ1

13/07/2022 14h21 Atualizado 13/07/2022

Jovens confessam que mataram adolescente por causa de um celular em Santa Cruz

A Policia Civil do Rio de Janeiro informou que encontrou nesta quarta-feira (13) o corpo de Cauã Neres, de 17 anos, no Rio São Francisco. Amigos confessaram que mataram o adolescente por causa de um celular.

A polícia confirmou que o corpo de Cauã foi localizado onde os cinco amigos – apontados como autores do crime – disseram que jogaram. O delegado que investiga o caso, Fábio Luis, titular da 36ª DP (Santa Cruz) declarou que vai pedir a prisão deles.

A motivação

Cauã estava em um bar com os amigos no final de semana. O celular de um dos amigos sumiu, e Cauã conseguiu encontrar o aparelho dentro de um carro.

Entretanto, os amigos acharam que o adolescente tinha furtado o celular e se arrependido do crime. O grupo colocou Cauã dentro de um carro e disseram que o levariam para a mãe, Vanessa Neres. Segundo as investigações, ele acabou sendo espancado e morreu.

Pra ocultar o corpo, o grupo chegou até a amarrar pedras em Cauã antes de arremessá-lo no rio.

A mãe do Cauã desconfiou que alguma coisa tinha acontecido porque o filho nunca dormia fora de casa. Ela descobriu com quem o adolescente esteve na noite anterior e perguntou sobre o paradeiro do jovem. Inicialmente os amigos negaram envolvimento com o sumiço, mas depois admitiram que cauã tinha sido morto. Foi aí que ela resolveu prestar queixa na 36ª DP (Santa Cruz).

«Eu não sei porque essa crueldade toda com meu filho. Eu só quero entender isso. Eu estou pra buscar justiça. Eu queria encontrar o meu filho vivo, era vivo que eu queria. Mas, como não tem vivo, eu não ia conseguir viver sabendo que meu filho estava por aí, ou estava morto, mas sem ter a certeza. Eu tinha que ir atrás pra saber o que tinha acontecido com o meu filho», disse a mãe de Cauã, Vanessa Neres das Chagas.

Os jovens afirmaram que jogaram o corpo, encontrado nesta quarta-feira pela polícia, no Rio São Francisco. A polícia chegou a dizer que ele tinha sido encontrado no Rio Guandu, mas posteriormente corrigiu a informação.

A mãe de Cauã disse em entrevista à TV Globo que notou que algo estava errado quando o filho não apareceu em casa.

«Até pensei que ele tinha arranjado uma namorada, alguma coisa… Mas depois, uma hora da tarde, eu sabia que algo tinha de errado. Comecei a procurar saber e fui atrás dos meninos, fui atrás de dois deles. Eu conversei e não desconfiei, mas depois comecei a desconfiar», afirmou a mulher.

A mãe contou que foi ao Instituto Médico Legal, unidades de pronto atendimento e em outros lugares atrás do filho, mas não o encontrou.

