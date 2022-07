Entornointeligente.com /

Polícia conclui inquérito sobre morte de tesoureiro do PT por bolsonarista Detalhes devem ser divulgados em coletiva nesta sexta (15). Marcelo Arruda foi morto na própria festa de aniversário pelo policial penal federal Jorge Guaranho. Por g1 PR

14/07/2022 21h37 Atualizado 14/07/2022

1 de 1 O petista Marcelo Arruda (esq.) foi morto por Jorge Guaranho (dir.), apoiador de Bolsonaro — Foto: Reprodução O petista Marcelo Arruda (esq.) foi morto por Jorge Guaranho (dir.), apoiador de Bolsonaro — Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu nesta quinta-feira (14) o inquérito do homicídio do tesoureiro do PT e guarda municipal Marcelo Arruda, morto no fim de semana pelo policial penal federal Jorge Guaranho.

A informação foi divulgada pela própria corporação. A polícia afirma ter ouvido 17 pessoas nas investigações, dentre testemunhas que estavam no local do crime e familiares do guarda municipal e do policial penal federal.

Segundo a corporação, também foram analisadas imagens de câmeras de segurança e foram feitas diligências complementares.

Mais informações sobre as investigações devem ser divulgadas em coletiva de imprensa convocada para esta sexta-feira (15) pela polícia.

Devem participar da coletiva o secretário da Segurança Pública, Wagner Mesquita, a delegada chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Camila Cecconello, a delegada da Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu , Iane Cardoso, e o promotor de justiça do GAECO, Tiago Lisboa.

