Polícia Civil recupera diamantes e relógios furtados do apartamento de Carlinhos Maia em Maceió Diamantes e relógios foram encontrados em Campina Grande. Furto milionário aconteceu em maio. Por Heliana Gonçalves, g1 AL

13/08/2022 13h59 Atualizado 13/08/2022

1 de 1 Colar com 36 diamantes foi um dos objetos furtados do apartamento de Carlinhos Maia — Foto: Reprodução/Fantástico Colar com 36 diamantes foi um dos objetos furtados do apartamento de Carlinhos Maia — Foto: Reprodução/Fantástico

A Polícia Civil de Alagoas confirmou neste sábado (13) que recuperou os diamantes e os relógios furtados do apartamento dos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, no bairro de Cruz das Almas, em Maceió . A ação foi em Campina Grande, na Paraíba. Os detalhes ainda não foram repassados pela Polícia Civil.

Em seu perfil no Instagram, Carlinhos publicou uma mensagem comemorando os objetos recuperados e agradecendo à ação policial.

«Deus é muito bom o tempo todo! E a Justiça Divina não falha. O que é nosso por direito, volta. Obrigado a polícia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado! Obrigado a todos», disse o influencer.

Três suspeitos do crime foram presos no dia 7 de junho na Paraíba . Eliabio Custódio Nepomuceno, Wellington Medeiros da Silva e Emerson de Holando Lira. Somente Emerson conseguiu direito de responder ao processo em liberdade . Os três negam participação no furto ao apartamento em Maceió.

No começo do mês, o delegado Lucimério Campos, que investiga o caso, informou que a Polícia Científica concluiu os laudos periciais feitos no apartamento após o crime e no carro apreendido com os suspeitos em Campina Grande.

Apesar das prisões, a Polícia Civil de Alagoas acredita que o crime foi encomendado e planejado há um bom tempo , mas não especificou por quanto tempo. Uma câmera de segurança flagrou duas pessoas entrando no prédio disfarçadas com máscara, luvas e chapéu .

Outra câmera, que aponta para um corredor que dá acesso ao apartamento, foi desconectada pelo menos 15 dias antes do crime , prazo suficiente para que as imagens sejam apagadas automaticamente do servidor.

Fotos mostram armários do quarto revirados. Entre os materiais furtados estão um relógio, avaliado em R$ 1 milhão, e um colar de 36 diamantes, de preço estimado em aproximadamente R$ 1,5 milhão. No cofre do apartamento, que também foi levado, ainda haviam outras joias.

Após o furto, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram que se mudariam para São Paulo , mas há uma semana eles retornaram a Maceió e voltaram ao apartamento pela primeira vez. Nas redes sociais, Carlinhos disse que eles decidiram morar no imóvel novamente e que todos os funcionários que trabalhavam com ele em Maceió foram demitidos.

Carlinhos Maia fala sobre furto em seu apartamento

Assalto na casa de Carlinhos Maia: polícia acredita que ladrões são de fora do estado

