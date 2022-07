Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Assédio sexual na Caixa Sisu Mega-Sena Ser queer Polícia Civil do RJ cumpre mandados contra a lavagem de dinheiro do tráfico da Cidade de Deus; há relatos de tiroteio Agentes saíram para cumprir 6 mandados de prisão, 25 busca e apreensão e 2 determinações de sequestro de imóveis. Por Ben-Hur Correia e Leslie Leitão, Bom Dia Rio

01/07/2022 06h32 Atualizado 01/07/2022

Polícia Civil faz operação contra o tráfico na Cidade de Deus

A Polícia Civil do RJ iniciou nesta sexta-feira (1º) a Operação Karatê S/A , contra a lavagem de dinheiro do tráfico da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Há relatos de intensos tiroteios na região.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

O alvo principal é Ederson Jose Gonçalves Leite , o Sam , chefe do tráfico da Cidade de Deus e integrante da cúpula do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado. Sam estava em liberdade condicional após retornar do sistema penitenciário federal.

Agentes saíram para cumprir 6 mandados de prisão , 25 busca e apreensão e 2 determinações de sequestro de imóveis, no valor de R$ 3 milhões , expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada da Capital.

Até a última atualização desta reportagem, duas mulheres tinham sido presas : Dilma Lins da Silva Fonte Lopes , encontrada em uma casa de luxo na região da Taquara; e Ivone João Pedro — ambas já foram casadas com Sam e, segundo as investigações, eram laranjas do traficante.

1 de 3 Policiais civis fazem operação na Cidade de Deus na manhã desta sexta-feira (1º) — Foto: Reprodução/ TV Globo Policiais civis fazem operação na Cidade de Deus na manhã desta sexta-feira (1º) — Foto: Reprodução/ TV Globo

Coaf e Receita contra o tráfico

Relatórios de inteligência financeira do Coaf e do E-Financeira da Receita Federal apontaram, por exemplo, movimentações milionárias e fracionadas e aquisições de imóveis de veículos.

Somente com a quebra de sigilo fiscal, a força-tarefa identificou 8.529 notas fiscais de aquisições de produtos, totalizando R$ 1,7 milhão , valor incompatível com os rendimentos declarados dos investigados.

As investigações também descobriram que Sam explorava o monopólio de internet na comunidade como forma de lavar dinheiro .

A polícia afirma que o braço do Comando Vermelho na Cidade de Deus «atua diretamente nos índices de roubos de veículos a transeuntes e a estabelecimentos comerciais, bem como saidinhas de banco e extorsões mediante sequestro».

2 de 3 Helicóptero da Polícia Civil sobrevoa a Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/ TV Globo Helicóptero da Polícia Civil sobrevoa a Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/ TV Globo

Agentes em terra e no ar

O Globocop flagrou um helicóptero da polícia voando a baixa altitude e dando rasantes, em apoio às equipes em terra.

No chão, policiais encontraram muros com seteiras — buracos abertos para posicionar fuzis e demais armas de cano longo.

3 de 3 Em verde, seteiras abertas pelo tráfico da Cidade de Deus — Foto: Reprodução/TV Globo Em verde, seteiras abertas pelo tráfico da Cidade de Deus — Foto: Reprodução/TV Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com